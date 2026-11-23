Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 12 il merkezinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller Adana, Ağrı, Aydın, Bursa, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Ordu ve Siirt olarak belirtildi. Bu çalışmalarda toplam 101 şüpheli yakalandı; şüphelilerden 60 kişi tutuklandı, 34 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Tespit edilen suç tipleri ve yöntemler:

Operasyonlarda çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemine girme suçlarına yönelik deliller toplandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ev satış bedeli' ve 'düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis ve kumar siteleri işleterek reklam yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları tespit edildi.

Ayrıca firmalara yetkisiz erişim sağlanarak şirket içi belgeler ile kişisel verilerin ele geçirildiği belirlendi. Bu faaliyetler kapsamında yakalanan dijital izlerin soruşturmalara delil olarak aktarılacağı bildirildi.

Yapay zeka destekli tespitler ve erişim engellemeler:

Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol çalışmaları sonucu; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 765, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 44, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 55, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 93, siber trafik suçlarına yönelik 267 olmak üzere toplam 1.224 hesap ve şahıs tespit edildi.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise 728 hesap ve şahıs belirlendi. Genel olarak sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara ilişkin toplam 4.404 hesap ve şahıs tespit edilirken, 1.177 URL hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı