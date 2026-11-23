kaza detayları

Kars’ta etkili olan soğuk hava ve gece ile sabah saatlerindeki düşen sıcaklıklar yollarda buzlanmaya yol açtı. Bu koşullar, Kars-Ardahan karayolunda Çamçavuş köyü mevkiinde iki ayrı trafik kazasının yaşanmasına neden oldu.

İlk kazada, buzlanan zeminde seyir halindeki hayvan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve yol kenarına savruldu. Kamyonetin kasasında bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu; araçta maddi hasar oluştu.

İkinci olayda ise aynı güzergahta ilerleyen bir minibüs buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarptı. Bu kazada da minibüste maddi hasar tespit edildi ve bölgedeki trafik akışı etkilendi.

etkiler ve yol durumu

Kazaların ardından karayolunda ilerlemekte zorlanan sürücüler görüldü; bölge genelinde sis ve soğuk hava, özellikle gece ve sabah saatlerinde gizli buzlanma riskini artırıyor. Bu nedenle trafikte aksamalar ve güvenlik riskleri yaşanabiliyor.

sürücülere öneriler

Yetkililer ve emniyet birimleri sürücülere hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve ani fren veya manevralardan kaçınmaları uyarısında bulundu. Özellikle buzlanma riski olan bölgelerde dikkatli olunması, kazaların ve hayvan ya da araç hasarlarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

KARS-ARDAHAN KARAYOLUNDA BUZLANMA KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ(KARS-İHA)