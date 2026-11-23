Karaoğuz mahallesi için planlanan sosyal tesis

Malatya’nın Darende ilçesinde Karaoğuz Mahallesine çok amaçlı bir sosyal tesis kazandırılması için çalışmalar başlıyor. Belediye yetkilileri, tesisin mahalle yaşamına katkı sağlayacak biçimde planlandığını belirtiyor.

projenin hedefleri:

Tesisin, mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir alan olarak tasarlandığı, ayrıca özel günler ve ortak buluşmalar için de hizmet vereceği ifade edildi. Proje, mahallenin kültürel yaşamını canlandırmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

inceleme ve sonraki adımlar:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yapımına kısa süre içerisinde başlanması planlanan tesis alanında teknik ekip ve mahalle muhtarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından uygulama ve yapım süreçlerine geçileceğini, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

DARENDE’DE KARAOĞUZ MAHALLESİ’NE ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS YAPILACAK