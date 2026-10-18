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Hazar Gölü sazan kupası spor ve korumayı buluşturdu: 422 balık göle bırakıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Hazar Gölü Sazan Kupası 48 takımın katılımıyla sona erdi; yakalanan 422 sazan göle bırakıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Hazar Gölü sazan kupası spor ve korumayı buluşturdu: 422 balık göle bırakıldı

Sivrice’de organizasyon ve katılım:

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Uluslararası Hazar Gölü Sazan Kupası, 48 takım ve çok sayıda sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kapanış ve ödül törenine Vali Yardımcısı İbrahim Ergin, Sivrice Kaymakamı Yusuf Akın, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ile Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri personelleri katıldı.

Yarışlar sırasında katılımcılar, yarışmanın sportif yönü kadar doğa ve su ürünleri koruma bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle de bir araya geldi. Organizasyon boyunca yakala-bırak yöntemi uygulandı ve yarışmacılara hem teknik hem de sürdürülebilir avcılık ilkeleri hatırlatıldı.

yarışma sonuçları ve uygulamalar:

Yarışma boyunca toplam ağırlığı yaklaşık 2 bin 350 kilogram olan 422 sazan yakalandı ve tümü yeniden Hazar Gölü’ne salındı. Bu uygulama, göldeki su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılık anlayışının yerel düzeyde uygulanmasına katkı sağlamak üzere planlandı.

balıklandırma çalışmaları ve etkileri:

Kapanış etkinliğinde ayrıca göldeki balık varlığının desteklenmesi amacıyla balıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretilen 30 bin sazan balığı yavrusu ile Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 20 bin siraz balığı yavrusu olmak üzere toplam 50 bin yavru Hazar Gölü’ne bırakıldı.

Etkinlik, sportif rekabetin yanı sıra bölgedeki su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını sağladı. Yarışma organizatörleri ve kurum temsilcileri, benzer uygulamaların sürdürülebilirlik açısından önemine vurgu yaptı ve gelecek yıllarda da bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ELAZIĞ’DA 422 SAZAN BALIĞI YAKALANARAK YENİDEN HAZAR GÖLÜ’NE BIRAKILDI

ELAZIĞ’DA 422 SAZAN BALIĞI YAKALANARAK YENİDEN HAZAR GÖLÜ’NE BIRAKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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