Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi

Tatbikatın kapsamı:

Amasya’nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Bin 19 personelin katıldığı tatbikat, planlanan eğitim unsurlarının uygulanmasıyla bir hafta süreyle devam etti.

şehidin adı yaşatıldı:

Tatbikat, adını taşıdığı şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan anısına düzenlenen etkinlikleri de içerdi; katılımcılar anma ve bağlılık vurgularıyla görev bilincini ortaya koydu.

milli savunma bakanlığı'nın paylaşımı:

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve "Tatbikat Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesini, disiplinini ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi" notunu düştü.

Yıldırım-2026, birliklerin hazırlık düzeyini, koordinasyon yeteneklerini ve saha uygulamalarını test eden planlı bir eğitim faaliyeti olarak kayda geçti ve yapılan paylaşım tatbikatın hedeflerine uygun şekilde yürütüldüğünü gösterdi.

AMASYA'NIN MERZİFON İLÇESİNDE DÜZENLENEN YILDIRIM-2026 SEFERBERLİK TATBİKATI, BİN 19 PERSONELİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TATBİKATIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI.