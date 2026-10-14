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Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi

Merzifon'da 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinesinde düzenlenen Yıldırım-2026 tatbikatı, bin 19 personelin katılımıyla bir hafta sürdü ve tamamlandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:57

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 00:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi

Tatbikatın kapsamı:

Amasya’nın Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Bin 19 personelin katıldığı tatbikat, planlanan eğitim unsurlarının uygulanmasıyla bir hafta süreyle devam etti.

şehidin adı yaşatıldı:

Tatbikat, adını taşıdığı şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan anısına düzenlenen etkinlikleri de içerdi; katılımcılar anma ve bağlılık vurgularıyla görev bilincini ortaya koydu.

milli savunma bakanlığı'nın paylaşımı:

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve "Tatbikat Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesini, disiplinini ve vatan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi" notunu düştü.

Yıldırım-2026, birliklerin hazırlık düzeyini, koordinasyon yeteneklerini ve saha uygulamalarını test eden planlı bir eğitim faaliyeti olarak kayda geçti ve yapılan paylaşım tatbikatın hedeflerine uygun şekilde yürütüldüğünü gösterdi.

AMASYA&#039;NIN MERZİFON İLÇESİNDE DÜZENLENEN YILDIRIM-2026 SEFERBERLİK TATBİKATI, BİN 19 PERSONELİN...

AMASYA'NIN MERZİFON İLÇESİNDE DÜZENLENEN YILDIRIM-2026 SEFERBERLİK TATBİKATI, BİN 19 PERSONELİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, TATBİKATIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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