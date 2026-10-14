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Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı

Dr. Mehmet Erşan, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek İldem 600 yataklı Mimarsinan yatırımı ve Kayseri Devlet Hastanesi yenilemelerini görüştü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı

Kayseri'de sağlık çalışmaları değerlendirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek ilde yürütülen sağlık yatırımları ve hizmet kapasitesi hakkında bilgi verdi. Görüşmede mevcut projelerin durumu ile öncelikli altyapı ihtiyaçları ele alındı.

Görüşmede ele alınan projeler:

Toplantıda özellikle İldem Bölgesi 600 yataklı Mimarsinan Devlet Hastanesi yatırımı ve Kayseri Devlet Hastanesi altyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları değerlendirildi. Taraflar projelerin ilerleme safhası, hedeflenen takvim ve eksikliklerin giderilmesine yönelik adımları görüştü.

Kayseri'nin kapasitesi ve ihtiyaçları:

Görüşmede ayrıca Kayseri'nin güncel sağlık kapasitesi ile ildeki hizmet talebine yönelik ihtiyaçlar üzerinde istişare yapıldı. Bakanlık ve il sağlık müdürlüğü arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve yatırım takip mekanizmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Teşekkür ve destek vurgusu:

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Nazik kabul ve ilgileri için Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, ilimizin sağlık yatırımlarına ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'a şükranlarımızı sunarız" denildi.

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN, SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU’NU ZİYARET...

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN, SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU’NU ZİYARET EDEREK, KAYSERİ’DEKİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER VERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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