Erzurum'da yükselen isim: İbrahim Küçükoğlu listelerde öne çıktı

Araştırmanın ana bulguları:

ENA Araştırma tarafından yayımlanan "Siyasette Gelecek Vaat Eden Siyasi Parti İl Başkanları" konulu Eylül 2026 araştırmasında, yerel teşkilatların performansı ve kamuoyunun genç ve etkili göründüğünü düşündüğü isimler ölçüldü. Araştırmada AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu %14 destek oranıyla listenin üçüncü sırasında yer alarak dikkat çekti. Bu sonuç, bölgedeki siyasal dinamikler ve yerel çalışmanın siyaset arenasındaki görünürlüğü açısından önemli kabul ediliyor.

Sıralama ve oranlar:

Altı il başkanının yer aldığı listede ilk iki sıra İstanbul teşkilatlarına ait oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir %34 ile birinci, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz %29 ile ikinci sırada yer aldı. Küçükoğlu'nu takip eden diğer isimler ise şöyle sıralandı: Hüseyin Çakır (Anahtar Parti İzmir İl Başkanı) %9, Ömer Korkmaz (Anahtar Parti Ankara İl Başkanı) %8 ve Selim Utku Gümrükçü (Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı) %6. Bu dağılım, metropol merkezlerin güçlü ağırlığını koruduğunu gösterirken Anadolu'dan yükselen isimlerin de dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

Erzurum ve merkezi algı:

ENA Araştırma verileri, İbrahim Küçükoğlu'nun hem bölgesel destek tabanını genişlettiğine hem de genel merkez nezdinde görünürlüğünü artırdığına işaret ediyor. %14'lük oran, Erzurum gibi illerden çıkan siyasi aktörlerin ulusal düzeyde yer edinme potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yerel teşkilat çalışmaları ve sahadaki etkinliklerin sandığa ve algıya nasıl yansıdığı, bu tür araştırmalarla daha net izlenebiliyor.

Sonuçlar, parti içi dengeler ve geleceğe yönelik beklentiler açısından yorumlanırken, önümüzdeki dönemde il teşkilatlarının faaliyetleri ve isimlerin kamuoyundaki algısının takip edileceği öne çıkıyor.

ENA ARAŞTIRMA’NIN YAYIMLADIĞI SON ANKETTE, AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI İBRAHİM KÜÇÜKOĞLU KAMUOYUNDA EN ÇOK GELECEK VAAT EDEN SİYASİ İSİMLER ARASINDA YER ALDI.