Savaş sonrası Türkiye için enerji ve lojistik önceliği

Haliç'teki konuşma ve temel mesaj:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 oturumunda, savaşın bölgeyi yeniden şekillendireceği ve Türkiye'nin buna hazırlanması gerektiği yönündeki değerlendirmelerini paylaştı. Konuşmasında özellikle enerji güvenliğinin ülke için bir tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Enerji tedarik şokunun ölçeği:

Şimşek, küresel ölçekte yaşanan enerji tedarik şokunu tarihsel karşılaştırmalarla özetledi. Bugün deneyimlenen durumun, 1973-1974 petrol ambargosunun iki katı ve 2022 Rusya-Ukrayna dönemi enerji dağılımının yedi katı düzeyinde olduğunu belirterek bunun küresel ekonominin kaldıramayacağı bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Bu çerçevede savaşın kısa vadeli etkilerinin ticaret ve büyüme üzerinde belirgin bir daralma yarattığını vurguladı.

Lojistik, bölgesel bağlantılar ve belirsizlikler:

Bakan, risklerin azaltılması için çoklu model taşımacılık ve ticaret koridorları oluşturmanın önemine işaret etti. Daha iyi bir lojistik ve bağlanabilirlik sistemlerinin gözden geçirildiğini söyleyen Şimşek, bölgesel bağlantıları artıracak yatırımlara öncelik verilmesinin gerektiğini belirtti. Körfez ülkelerinin sermaye kapasitesine değinen bakan, toparlanmanın hızlı olabileceğini ancak İran faktörünün bir soru işareti olmaya devam ettiğini aktardı.

Savunma sanayisi ve ekonomik yeniden yapılanma:

Şimşek, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. Savunma sanayisi için yapılan yatırımların rekor düzeyde arttığını ve Türkiye'nin bu yıl savunma ekipmanı ithalatında ilk 10'a girebileceğini; geçen yıl 11. sırada olduğunu söyledi. Sektöre ilişkin verilen rakamlar arasında 18 milyar dolarlık sipariş ve sektörde faaliyet gösteren 4 binden fazla şirket bulunması öne çıktı. Ayrıca diplomatik kapasite, Türk Hava Yolları nın geniş uçuş ağı ve bölgesel enerji altyapısı ile boru hattı yatırımlarının savaş sonrası yeniden inşada rol oynayabileceği ifade edildi.

Şimşek in mesajı, savaş sonrası dönem için Türkiye nin enerji arz güvenliğini güçlendirme, lojistik ve bağlanabilirlik altyapılarını çeşitlendirme ile savunma sanayisine yatırım yapma yönünde somut adımlar atması gerektiği yönünde özetlenebilir. Bu unsurların, önümüzdeki dönemde ülkenin ekonomik ve stratejik konumunu belirleyeceği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enerji güvenliğini güçlendirmek Türkiye gibi bir ülke için seçenek değil, zorunluluk. Bunlar, savaş sonrası Türkiye’yi şekillendirecek şeyler"