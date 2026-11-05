HBB'nin yağış operasyonunda 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı

HBB müdahalesi ve kurtarma operasyonu:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, 4 Kasım Çarşamba günü kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından derhal sevk edildi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'e saat 09.10 itibarıyla ulaşan ihbarlar doğrultusunda Antakya, Defne, İskenderun ve Arsuz ilçelerine yönlendirilen ekipler, su baskınlarına anında müdahale etti.

Operasyonlar sırasında mahsur kalan 18 kişi ve 6 araç kurtarıldı; kurtarılanların güvenli alanlara taşınması sağlandı ve daha fazla risk oluşmasını önlemek için bölgesel çalışmalara öncelik verildi.

saha çalışmaları ve temizlik çalışmaları:

Ekipler, su tahliyesi çalışmalarını yürütürken kanal, menfez ve dere yataklarında kapsamlı temizlik yaptı. Su baskınından etkilenen konutların iç ve dış alanlarında tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi; böylece yaşam alanlarının yeniden kullanılabilir hale gelmesi hedeflendi.

Yerinde gerçekleştirilen müdahaleler, su seviyesinin ve akış yollarının kontrol altına alınmasına, erişim sağlanamayan noktalara ulaşılmasına ve bölgedeki altyapı tıkanıklıklarının giderilmesine odaklandı.

ekiplerin teyakkuz hali ve iletişim bilgileri:

HBB yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve müdahalelerin devam ettiğini bildirdi. Vatandaşlar ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatlarından yardım talep edebilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Yetkililer, benzer durumlara karşı tedbirli olunmasını, riskli noktalardan uzak durulmasını ve gerektiğinde belirtilen acil iletişim hatlarının kullanılmasını vurguladı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN SU BASKINLARININ YAŞANDIĞI BÖLGELERDE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.