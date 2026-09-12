CHP eski Aydın il başkanı Ali Çankır kalp krizinde yaşamını yitirdi

CHP Aydın eski il başkanı Ali Çankır hayatını kaybetti:

CHP Aydın eski İl Başkanı Ali Çankır, Germencik ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, Çankır’ın otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada meydana geldi.

Olay anı ve müdahale:

Yolda aniden fenalaşan Çankır için bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil serviste tedavi altına alınan Çankır için doktorlar müdahalede bulundu.

Hastanedeki gelişme ve çevrenin tepkisi:

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ali Çankır kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Olay, Aydın'daki siyasi çevreler ve Çankır'ın tanıyanlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Gelişmelerle ilgili edinilen bilgiler şu an için bu kapsamdadır; olay yerinde ve hastanedeki müdahalelerle ilgili yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

CHP ESKİ AYDIN İL BAŞKANI ALİ ÇANKIR, GERMENCİK’TE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.