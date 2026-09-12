Kayseri'de 12 metreye sığmayan isimler: sağlıkçılar Gazze'deki çocukları andı

Kayseri'de Gazze'deki çocukların isimleriyle anma

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hekimhane Kulübü ile Sağlık ve Medeniyet Derneği, Gazze'de yaşamını yitiren çocukları anmak ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Talas Gazzeli Çocuklar Parkı'nda bir program düzenledi. Etkinliğe Kayseri'de görev yapan doktor, diş hekimi, eczacı ve sağlık çalışanları ile sağlık öğrencileri beyaz önlükleriyle katıldı.

Programda açılan 12 metre uzunluğundaki branda üzerinde 12 metreye 3 metre ebadında bir alanda 16 bin 277 ismin yer aldığı, organizatörlerin paylaştığı listeye göre toplamda 21 bin 500 çocuğun isminin bulunduğu bildirildi. Açılışın amacı, öldürülen çocukların isimlerini görünür kılmak ve anılarını canlı tutmaktı.

etkinlikteki mesajlar:

Hekimhane Kulübü Başkanı Ömer Çağrı Akarsu, brandada yer alan isimlere işaret ederek "Bugün önünüzde serili olan brandada hayatının baharında şehadete eren 16 bin çocuğun ismi yazılı. Onlar sadece bir isimden ibaret değil ancak elimizden de bundan başka bir şey gelmiyor" dedi. Akarsu, Gazze'deki can kayıplarına ilişkin resmi verileri de paylaştı ve Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023 - 19 Ekim 2025 döneminde ölen 60 bin Filistinli arasında 18 bin 500'ünün çocuk olduğunu, bunlardan 953'ünün bir yaşından önce, 9 bin 327'sinin ise 10 yaşından küçük olduğunu ve toplam kayıpların yaklaşık %31'inin çocuklardan oluştuğunu aktardı.

anma ve kalıcı bir iz bırakma kararları:

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise çocukların anısını yaşatmak için park ve ağaçlandırma çalışması yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Dursun, "Çocuklar adına bir park yapmanın, öldürülen bedenleri yaşatmak için ağaç dikmenin en iyi karşı duruş olabileceği konusunda bir karar aldık. Sağ olsun Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çok sahiplendi, kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı ve katılımcılardan herkesin kendi imkânları çerçevesinde bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

çocukların durumu üzerine vurgu:

Programda konuşan Dr. İsa Üzüm, dev pankartın Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerini görünür kılma açısından önemine dikkat çekti. Üzüm, "İsimleri ortaya koymak için önemli bir çaba gösterildi. 12 metreye 3 metre, 16 bin 277 isim sığdı. Son 3 yılda 21 bin 500 isim var" dedi ve Gazze'de çocuk olmanın ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı: "Gazze’de çocuk olmak; on binlerce şehit çocuktan biri olmak. Dünyada en çok çocuk ölüm nedenleri vardır. Ben diyorum ki artık çocuk ölüm nedenlerinin en başında savaşlarda öldürülen çocuklar var."

Üzüm, konuşmasına duygu yüklü benzetmelerle devam ederek, Gazze'de birçok çocuğun yaşamının henüz başlamadan hayatını kaybettiğini, ninni yerine bomba sesleriyle büyüdüklerini ve öldürüldükten sonra tanınabilmek için bile kollarına isim yazılmak zorunda kaldıklarını belirtti. Üzüm, "Bu çocukların dinini, dilini, ırkını soramazdık" diyerek, sayıları on binleri bulan kayıplar karşısında sessiz kalınamayacağını ifade etti.

Program, beyaz önlüklü sağlık çalışanları ve öğrencilerin pankart önünde toplanması, isimleri taşıyan pano önünde anma ve yapılan konuşmalarla son buldu. Organizatörler, hem görsel bir hatırlatma hem de kalıcı bir anıtlaşma amacıyla sürdürmeyi planladıkları çalışmaların altını çizdi.

GAZZE’DE ÖLDÜRÜLEN 21 BİN 500 ÇOCUKTAN 16 BİNİN İSMİNİN YAZILDIĞI 12 METRE UZUNLUĞUNDAKİ PANKART AÇILDI.