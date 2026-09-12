Türk uzay yetkinliğini Paris'e taşıyan komutan

İlk Türk Astronot olan 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti.

zirvenin kapsamı ve katılımcıları:

Zirve; devlet ve hükûmet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Etkinlik, çok taraflı iş birliği modelleri, savunma-uzay sektörü ilişkileri ve akademik iş birliklerinin ele alındığı oturumlara ev sahipliği yaptı.

temasların odak noktası ve ülke yararı:

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gezeravcı'nın zirve kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyelinin ilgili muhataplarla paylaşıldığı belirtildi. Katılımın, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Görüşme ve sunumlar; teknik kapasitenin anlatılması, ortak projeler için zemin oluşturulması ve diplomatik ağların güçlendirilmesi açısından önem taşıdı. Türkiye'nin zirvedeki temsilinin, ilerleyen dönemlerde iş birliği fırsatlarının değerlendirilebilmesi için bir adım olduğu değerlendiriliyor.

İLK TÜRK ASTRONOT OLAN 5’İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANI TUĞGENERAL ALPER GEZERAVCI, FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE DÜZENLENEN ULUSLARARASI UZAY ZİRVESİ’NE KATILARAK TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ. ALPER GEZERAVCI (SAĞDA)