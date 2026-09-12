TZOB başkanı tarlada: Kayseri Akın'da ay çekirdeği hasadına katıldı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Akın Mahallesi'nde üreticilerle buluştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kocasinan ilçesine bağlı Akın Mahallesinde çiftçilerin çerezlik ayçiçeği hasadına katıldı. Ziyaret sırasında üreticilerle sohbet edip taleplerini dinleyen Bayraktar, bölgedeki üretim seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

üretim ve ihracat verileri:

Bayraktar, ülke genelindeki ayçiçeği üretimine dair bilgiler paylaşarak, Türkiye'de toplam üretimin yaklaşık 2 milyon ton civarında olduğunu söyledi. Bunun 300 bin tonu kadarının çerezlik ayçiçeği üretimine ait olduğunu aktaran Bayraktar, Kayseri, Konya, Aksaray illerinin üretimde öne çıktığını ve bu üç ilin üretimin yaklaşık yüzde 65'ini karşıladığını belirtti.

Bayraktar, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Çerezlik ayçiçeği üretimi son yıllarda Türkiye’de çok daha geniş alanlarda yapılmaya başladı. Buna Kayseri’de dahil. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon ton civarında ayçiçeği üretimimiz var. Bunun 300 bin tonu çerezlik ay çiçeği üretimi. Kayseri, Konya, Aksaray gibi illerimiz üretim açısından başta geliyor. Üretimin de yüzde 65’ini bu 3 ilimiz karşılıyor. Türkiye ayçiçeği ithalatçısı bir ülke. Yani ciddi manada ithalat yapıyoruz. Ancak çerezlik ayçiçeğine geldiğimizde Türkiye’nin bu alanda ihracatçı olduğunu görüyoruz. Yani 118 bin ton civarında bir ihracat rakamımız var. 197 milyon dolarda Türkiye’ye bir ihracat geliri sağlıyoruz. Üretim alanlarına baktığımızda son yıllarda büyük bir gelişme olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 70 bin ton civarında Kayseri’de üretimimiz var. 190 bin dekar alanda da çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor. Bu yıllar itibarıyla da büyük gelişme kaydediyor. Bu yıl da iklim şartları gayet iyi gitti. Ben bol ve bereketli bir sezon diliyorum"

kırmızı et tesisi ziyareti:

Bayraktar, aynı ziyaret kapsamında Akın Mahallesi'nde bir kırmızı et tesisini de gezerek incelemelerde bulundu ve işletme yetkililerinden bilgi aldı. Hasat çalışmalarını yerinde görüp üreticilerle bir araya gelmesi, saha talep ve gözlemlerinin doğrudan aktarılmasına imkan sağladı.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, KOCASİNAN İLÇESİNE BAĞLI AKİN MAHALLESİ’NDE ÇİFTÇİLERİN AY ÇEKİRDEĞİ HASADINA KATILDI. HAYVANCILIK YAPAN BİR İŞLETMEDE DE İNCELEMELERDE BULUNAN BAYRAKTAR, ÜRETİCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ.