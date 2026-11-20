Protokol valilik makamında resmileşti

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitim alanında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Tören, Ordu Valiliği makamında gerçekleştirildi ve protokole Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu imza attı.

Hedefler ve kapsama alanı:

Protokol, spor, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra eğitim projelerini kapsıyor. Özellikle bilim ve teknoloji alanlarında ortak çalışmalar, yarışmalar ve organizasyonların düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca iklim değişikliği, sıfır atık ve çevre bilinci konularında da iş birliği yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede eğitim tesislerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Somut adımlar ve uygulama alanları:

Protokolde yer alan somut çalışmalardan bazıları şunlar: Beş yıldır süren "Münakaşa Değil Münazara" liseler arası yarışmasının devam ettirilmesi, OBB Davet Merkezi'nin panel, sempozyum ve bilgi yarışmaları için kullanılması, okullara deneme sınavı desteği sağlanması, okul bahçelerinin düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi. Bu uygulamalar hem yarışma ve etkinlik altyapısını güçlendirmeyi hem de öğrenci motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, protokolün iş birliği kültürünü pekiştireceğini ve eğitime yönelik desteklerin süreklilik kazanacağını vurguladı. Vali Muammer Erol, protokolün hayırlı olmasını dileyerek Başkan Güler'e teşekkür etti. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı ve desteklerinin süreceğini belirterek protokolün verimli çalışmalara vesile olmasını temenni etti.

FOTOĞRAFA GÖRE SOLDAN SAĞA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, VALİ MUAMMER EROL, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET FATİH VARGELOĞLU