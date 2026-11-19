Hepsiburada'nın dokuz yıllık programı 75 bin kadını dijital ekonomiye taşıdı

Hepsiburada, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nde, 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programının dokuz yıllık sonuçlarını paylaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre program, bugüne kadar 75 binden fazla girişimci kadına ve 340'ı aşkın kadın kooperatifine ulaştı ve kadınların e-ticarette kalıcı olarak yer almasını desteklemeyi hedefliyor.

programın sunduğu ticari ve operasyonel destekler:

Program kapsamında girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine farklı ticari avantajlar ile operasyonel kolaylıklar sağlanıyor. Satıcıların daha hızlı görünür olması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sunulan destekler arasında yüzde 50 komisyon indirimi, 200 ürüne kadar profesyonel ürün fotoğrafçılığı, HepsiAd reklam bakiyesi ile sponsorluk desteği ve ön muhasebe, e-fatura ile stok takibi gibi iş süreçlerinde indirimli çözümler bulunuyor.

Kadın kooperatiflerine özel uygulamalarda ise ilk altı ay sıfır komisyon, sonrasında ise süresiz yüzde 1 komisyon avantajı tanınıyor; iadeler dahil kargo giderleri karşılanıyor ve 500 ürüne kadar profesyonel stüdyo çekimi desteği veriliyor. Ayrıca programa dahil satıcılar için ücretsiz eğitimler ve platform içi görünürlük imkânları sunuluyor.

sayılarla etki ve büyüme:

Hepsiburada'nın verileri, platformdaki iş ortaklarının yaklaşık yüzde 25'inin girişimci kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. Girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin platformda satışa sunduğu ürün sayısı 134 milyonu aştı. Ayrıca platformdaki girişimci kadınların cirosu, yılın ilk dokuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 42 artarken; sipariş adedi yüzde 23 yükseldi. Program sayesinde bugüne kadar 8 binden fazla kadın kendi markasını kurdu.

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, programın hedefini kadınların e-ticarete girişlerinin ötesine taşıdıklarını belirterek, kadınların rekabet güçlerini artırma, markalarını büyütme ve yeni pazarlara erişim konularına odaklandıklarını söyledi. Yılmaz, kurumlar arası iş birlikleri ve yerel buluşmalarla girişimci kadınların dijital ekonominin sürdürülebilir aktörleri haline gelmesini amaçladıklarını vurguladı.

Hepsiburada'nın dokuz yıldır devam eden programı, ticari teşvikler, eğitim ve görünürlük desteklerini bir araya getirerek kadın girişimcilerin e-ticarette kalıcı başarı elde etmelerini hedefleyen bütüncül bir model sunuyor.

HEPSİBURADA KURUMSAL İLETİŞİM VE SOSYAL ETKİ GRUP DİREKTÖRÜ CANAN BİNAL YILMAZ