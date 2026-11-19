Erdemir ile HELIOS arasında mutabakat

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, düşük karbonlu üretim hedefleri doğrultusunda yerli teknoloji girişimi HELIOS Bilim ve Teknoloji A.Ş. ile bir mutabakat zaptı imzaladı. İmza töreni, ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirildi ve Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza İsmail Doğan ile HELIOS Genel Müdürü Gizem Uysal ve Operasyon Direktörü Gizem Şanyılmaz tarafından temsil edildi.

Mutabakatın hedefleri

İmzalanan mutabakat, karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi, sanayi ölçeğinde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve bu alanda ortaya çıkacak iş birliği fırsatlarının belirlenmesini amaçlıyor. Erdemir, söz konusu teknolojileri uzun vadeli karbonsuzlaşma yol haritasının bir parçası olarak değerlendiriyor ve HELIOS’un geliştirdiği çözümlerin endüstriyel süreçlerde ortaya çıkan karbondioksitin yakalanmasına katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

Demir-çelik gibi karbon yoğun sektörlerde karbonsuzlaşmanın ancak mevcut proseslerin iyileştirilmesi ile birlikte yeni teknolojilerin devreye alınmasıyla sağlanabileceği vurgulanıyor. Bu kapsamda enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları ve karbon yakalama, kullanma ve depolama çözümleri çeliğin yeşil dönüşümünde önemli seçenekler arasında gösteriliyor.

Yerli girişimlerin sanayiyle buluşması

Erdemir, yeşil dönüşümün tek bir aktör tarafından gerçekleştirilemeyeceği yaklaşımıyla hareket ediyor ve teknoloji girişimlerini dönüşüm ekosisteminin önemli paydaşları olarak görüyor. Şirket, ihtiyaç duyduğu alanlarda geliştirilen ürün ve teknolojilerin potansiyel kullanıcısı olarak ticarileşme süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor; bu süreç OYAK Portföy ile koordinasyon içinde yürütülüyor.

Mutabakatın uzun vadeli katkılarından biri, HELIOS gibi yerli girişimlerin geliştirdiği teknolojilerin sanayi ölçeğine taşınarak ticarileşme potansiyelinin güçlendirilmesi olacak. Bu adıma ilişkin değerlendirmesinde İsmail Doğan, karbonsuzlaşmanın güçlü bir ekosistem dönüşümü gerektirdiğini; girişimlerle kurulan iş birliklerinin yeni ürünlere ve ticari uygulamalara uzanmasını hedeflediklerini belirtti.

Gizem Uysal ise Erdemir’in üretim deneyimi ve mühendislik birikiminin HELIOS’un çözümlerinin sanayi şartlarında gelişimini ve ölçeklenmesini hızlandıracağına inandığını ifade etti. Sanayi ile yerli teknoloji girişimlerinin yakın çalışmasının Türkiye’den küresel ölçekte rekabet edebilen teknolojilerin çıkışını kolaylaştıracağı vurgulandı.

İş birliği, COP31 kapsamında diyalogdan eyleme geçiş yönündeki somut adımlar arasında gösteriliyor ve Erdemir bu tür ortaklıkları, sanayinin düşük karbonlu geleceğine yönelik stratejik fırsatlar olarak değerlendirmeyi sürdürecek.

ERDEMİR, DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA KARBON YAKALAMA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİREN YERLİ GİRİŞİM HELIOS BİLİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. İLE MUTABAKAT İMZALADI. COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ BİRLİĞİYLE KARBON YAKALAMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, SANAYİ ÖLÇEĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARININ ORTAYA KONULMASI HEDEFLENİYOR.