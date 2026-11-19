Her ilçeye iki lezzet: Trabzon coğrafi işaret sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, coğrafi işaretli ürünlerin turizm ve özellikle gastronomi turizmindeki öneminin arttığını vurguladı. Çelebi, ilin marka değerini yükseltmek ve ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek için coğrafi işaret sayısının artırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Ziyaret kapsamında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen ile yapılan istişareler ve TTSO yönetim kurulu üyeleri ile proje uzmanlarının katkılarıyla tescil süreçleri ve yol haritaları değerlendirildi.

mevcut tescilli ürünler:

Çelebi, Trabzon'da şu anda 10'u gastronomi ürünü, 7'si el sanatı olmak üzere 17 coğrafi işaretinin bulunduğunu açıkladı. Tescilli ürünler ve el sanatları şöyle sıralandı: Akçaabat Köftesi, Arsin Foşa Fındığı, Ağasar/Şalpazarı Yöresel Giysileri, Çarşıbaşı Keşanı, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Bıçağı, Sürmene Pidesi, Tonya Tereyağı, Trabzon Dondurması, Trabzon Fanilası, Trabzon Kazaziyesi, Trabzon Kuymağı, Trabzon Telkariye ve Hasırı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Kara Kilidi, Vakfıkebir Külek Peyniri ve Yomra Elması.

başvuruda olan ve beklenen tesciller:

Çelebi, Köprübaşı Belediyesi tarafından başvurusu yapılan Köprübaşı Şimşir Kaşığı ile TTSO tarafından başvurusu yapılan Trabzon Simidi ve Akçaabat Un Helvası'nın yakın zamanda tescil almasının beklendiğini söyledi. Ayrıca yürütülen çalışmalarda başvuru süreçleri devam eden ürünler arasında Aho Peyniri, Akçaabat Haşlaması, Akçaabat Kabaklı Mısır Ekmeği, Akçaabat Sulfanı, Akçaabat Güz Fasulyesi, Akçaabat Ekşi Tarhanası, Trabzon Sarı Kurabiyesi, Karadeniz Hamsisi, Sürmene Tenekede Mısır Ekmeği, Trabzon Kıymalı Pidesi ve Tomara Tavası yer alıyor ve bu ürünlerin 2027 yılı içinde coğrafi işaretle tescillenmesi bekleniyor.

hedef ve projeler:

TTSO'nun nihai hedefi, her ilçenin en az iki coğrafi işaretli ürüne sahip olması ve ilin toplam coğrafi işaret sayısını 50'ye çıkarmak. Bu amaçla Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, TTSO ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde çalışıyor. Çelebi, gastronominin turizm dalları arasında büyüyen bir alan olduğuna dikkat çekerek UNESCO Gastronomi Şehri hedefinin de sürece yön verdiğini belirtti.

Destek ve koordinasyon adımları arasında DOKA ile başlatılan proje de yer alıyor; proje, coğrafi işaretli lezzetler için bir rota ve deneyim noktaları oluşturmayı hedefliyor. TTSO yetkilileri, coğrafi işareti bulunmayan ilçelere yönelik destek vererek kısa sürede adım atılmasını sağlamayı taahhüt etti.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. MEHMET AKİF ŞEN, TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ERKUT ÇELEBİ’Yİ ZİYARET EDEREK, TRABZON’DA BAŞTA COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER OLMAK ÜZERE GASTRONOMİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ İSTİŞAREDE BULUNDU.