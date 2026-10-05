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Her gebelikte en doğru yol anne ve bebeğin sağlık durumuna göre seçilmeli

Normal Doğum Haftası'nda Liv Hospital Ulus’tan Op. Dr. Kübra Karakolcu, doğum şeklinin anne ve bebeğin sağlık durumuna göre bireysel değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Her gebelikte en doğru yol anne ve bebeğin sağlık durumuna göre seçilmeli

doğum kararı bireysel koşullara göre alınmalı:

1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Karakolcu, doğum şeklinin tek bir model olarak uygulanmaması gerektiğini belirtti. Karakolcu, anne adaylarının ve sağlık ekiplerinin ortak değerlendirmesiyle en uygun yaklaşımın belirleneceğini söyledi.

normal doğuma hazırlık gebelik boyunca sürüyor:

Op. Dr. Kübra Karakolcu, normal doğuma hazırlığın yalnızca doğum yaklaştığında değil, gebelik boyunca ele alınması gerektiğini vurguladı. Düzenli gebelik takiplerinin anne ve bebeğin sağlık durumunun izlenmesi ve doğum sürecine ilişkin kararların alınmasında temel rol oynadığını ifade etti.

Gebelik döneminde anne adaylarının bedenlerindeki değişiklikleri anlaması, doğum süreciyle ilgili doğru bilgiye ulaşması ve sağlık ekibiyle açık iletişim kurması gerektiği anlatıldı. Bu süreç, hem beklenen doğum şekline hazırlık hem de acil tıbbi gerekliliklerin zamanında saptanması açısından önem taşıyor.

hangi etkenler karar verir:

Karar aşamasında ele alınan başlıca unsurların anne ve bebeğin mevcut sağlık durumu, gebeliğin özellikleri ve tıbbi gereklilikler olduğuna dikkat çekildi. Op. Dr. Karakolcu, doğumun temel amacının anne ve bebeğin sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu belirterek uygun koşullarda normal doğumun desteklenebileceğini, ancak tıbbi gereklilik ortaya çıktığında farklı doğum yöntemlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Her gebelik ve her doğum sürecinin kendine özgü olduğunu söyleyen Karakolcu, anne adaylarının ihtiyaç ve beklentilerinin sürece dahil edilmesinin önemini vurguladı. Sağlık ekibiyle açık iletişim, soru yanıtlamaları ve karar aşamalarına katılımın güvenli bakımın parçası olduğu belirtildi.

Doğum şeklinin belirlenmesinde tek bir yaklaşımı tüm anne adaylarına uygulamanın sakıncalı olacağı; bunun yerine her vakada kişiye özel değerlendirme yapılması gerektiği tekrarlandı. Anne veya bebek sağlığını etkileyebilecek tıbbi durumlarda gerekli müdahalelerin zamanında yapılmasının önemi özellikle vurgulandı.

1-7 Ekim Normal Doğum Haftası, doğum süreciyle ilgili doğru ve güvenilir bilgilerin toplumla paylaşılması açısından önem taşıyor. Op. Dr. Kübra Karakolcu, anne adaylarına gebelik takiplerini aksatmamaları ve doğum şekli tercihlerini kendi gebeliklerine ilişkin tıbbi değerlendirmeler doğrultusunda sağlık profesyonelleriyle birlikte ele almaları çağrısında bulundu.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. KÜBRA KARAKOLCU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. KÜBRA KARAKOLCU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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