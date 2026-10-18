Dron görüntüleriyle Kağıthane’de süren kayıp aramaları

aramalar dere boyunca havadan görüntülendi:

Kağıthane'de yaşanan sel felaketinin ardından kayıp kişileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin dere boyunca yürüttüğü faaliyet, dron ile havadan kayda alındı.

Çalışmaların odak noktasının su içi aramalar olduğu, bugün ekiplerin özellikle su içerisinde yoğunlaştığı bildirildi.

çalışma organizasyonu ve saha uygulamaları:

AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyonlara çeşitli sivil toplum kuruluşları da katılıyor. Ekipler, kendilerine verilen lokasyonlarda aramalarını sürdürüyor; görevde eğitimli ekipler ve teknik ekipmanlar kullanılıyor.

Aramalar, su seviyesindeki değişimlere göre kara alanlarına da kaydırıldı. Gökçe Nur, "AFAD’ın yönlendirmesi ve koordinasyonuyla bütün sivil toplum kuruluşları, aldıkları lokasyonlardaki görevlerine devam ediyor. Hala kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Aramalar çoğunlukla suda gerçekleştiriliyor ve bugün özellikle bu kısma daha fazla yoğunlaştı" dedi.

aranan alanın büyüklüğü ve süre:

Gökçe Nur, çalışmaların son 4-5 gündür hem su içinde hem saha alanlarında sürdüğünü, ekiplerin yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda arama yaptığını ifade etti. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor ve kayıp kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.

Kağıthane’de kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor: Dere boyunca aramalar böyle görüntülendi