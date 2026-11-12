Sezai Karakoç okumaları: diriliş ve şiir üzerine sekiz haftalık buluşma

etkinlik başladı:

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Sezai Karakoç Okumaları Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde başladı. Sekiz haftayı kapsayan program, Karakoç'un şiirlerinden düşünce yapısına kadar geniş bir okuma ve tartışma dizisini içeriyor. Programın rehberliğini üstlenen edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. M. Fatih Andı ilk buluşmada katılımcılara yaklaşımını anlattı.

edebi kimlik ve okuma yöntemi:

Andı, Sezai Karakoç'un öncelikli kimliğinin edebiyatçı olduğuna vurgu yaptı. Ona göre Karakoç, düşünce ve siyasetle ilişkili olsa da en geniş anlatım alanını şiirde buluyor. Program, öncelikle şairin edebi kişiliğini merkeze alacak biçimde kurgulanmış; şiir metinleri üzerinden düşüncenin nasıl yoğunlaşabileceğine dair okumalar yapılacak. İlerleyen haftalarda Hızırla Kırk Saat ile Yitik Cennet gibi eserlerin birlikte ele alınacağı belirtildi.

diriliş kavramı ve medeniyet yaklaşımı:

Andı, Karakoç'un düşünce dünyasının merkezine yerleştirdiği Diriliş kavramının salt edebi bir tema olmadığını, ekonomi, siyaset, sanat, mimari ve toplumsal hayata dair bütünlüklü bir tasavvuru içerdiğini ifade etti. Bu bakış açısının Karakoç'u modern Türk şiiri ve düşünce dünyasında özgün kıldığını belirtti. Batı edebiyatının estetik kazanımlarını görmezden gelmeyen, ancak bunları kendi geleneksel birikimiyle ilişkilendirip yeniden yorumlayan bir yaklaşım dikkat çekiyor.

Karakoç'un medeniyet tasavvurunun soyut bir söylem olmanın ötesinde somut bir gelecek taslağı ve yol haritası barındırdığını söyleyen Andı, şiir ve düzyazı arasında kurduğu ilişkilerle Kur'an ve hadis gibi kaynakları medeniyet inşa çabasında belirleyici gördüğünü anlattı. Bu çerçeve, Karakoç'un Batı uygarlığının olası sorunlarına alternatif arayışını ve İslam medeniyetinin kaynaklarının canlı olduğuna dair inancını merkezine alıyor.

yaşamı, tavrı ve büyük uyumsuzluk:

Programda Karakoç'un eserlerinin yanı sıra yaşam tarzı da değerlendirildi. Andı, şairin popülerlikten, şöhretten ve gösterişten uzak duruşunu 'büyük uyumsuzluk' kavramıyla tanımladı. Bu uyumsuzluk; büyük sermaye desteği olmadan dergi ve yayınevi faaliyetlerini sürdürmesi, sade kitap kapakları tercih etmesi ve hayatı boyunca maddi çıkarların değil düşünce ve edebiyatın öne çıkmasıyla somutlaşıyor. Andı, bu tercihin kişisel bir zaaf değil, bir 'tenezzül etmeme' biçimi olduğunu vurguladı.

şiirlerin coğrafyası ve sembolik dünyası:

İlk programda ele alınan metinlerden biri Ötesini Söylemeyeceğim şiiriydi. Andı, şiirin Cezayir ve Kuzey Afrika bağlamındaki sömürge karşıtı mücadelelere dönük göndermelerini öne çıkardı. Şiirde küçük bir kızın gözünden anlatılan öykü; Filistin'den Cezayir'e uzanan acıları, bağımsızlık arayışını ve direnişi semboller aracılığıyla aktarıyor. Metindeki küçük kız, kardeşi Ali, Bay Yabancı, Matmazel Nicol ve Süleyman gibi karakterler ile yağmur ve tahta ev imgeleri şiirin anlam katmanlarını zenginleştiriyor.

Andı, tahta ev ile beton arasındaki karşıtlığı geleneksel hayat ile modern uygarlığın çatışması üzerinden değerlendirdi. Yağmur imgeleri ise yalnızca meteorolojik bir unsur değil; rahmet, mücadele arzusunun uyanışı ve direnme bilincinin simgesi olarak okunuyor. Şiirin sembolik dilinin, çocuk anlatısından hareketle toplumsal hafıza ve bağımsızlık temalarını nasıl ördüğünü katılımcılara gösterdi.

Program sekiz hafta boyunca sürecek okumalarla Karakoç'un edebi üretimini ve düşünce mirasını çok yönlü biçimde tartışmaya açmayı hedefliyor. İlk buluşmada ortaya konan yöntem ve vurgu, ilerleyen oturumlarda da şiir ve düşünce arasındaki ilişkinin derinlemesine çözümlemesine zemin hazırlayacak.

PROF. DR. M. FATİH ANDI