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Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

26 Ağustos’taki buzul kopması sonucu Nepal’deki selde ölü sayısı 1.357’ye çıktı, 5.326 kişi kayıp; kurtarma çalışmaları yoğunlaşıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

Bilanço ağırlaşıyor:

Nepal’de 26 Ağustos’ta Himalayalar’dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri’nde taşkına yol açmasıyla meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, afetin merkez üssü olan kuzey bölgelerde hasarın büyük olduğunu bildiriyor.

can kaybı ve kayıp sayıları:

Nepal Afet Yönetimi Kurulu’nun açıklamasına göre sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 1.357’ye yükseldi. Kurul, halen 5.326 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının öncelikle hayatta kalmış olabileceği düşünülen üç hidroelektrik santrali projesine odaklandığını belirtti.

Kurtarma ekipleri tünellerde mahsur kaldığı bildirilen işçilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Cuma günü iki Nepalli, cumartesi günü ise bir Çinli işçinin tünellerden sağ çıkarılması, hayatta kalanları bulma umudunu artırdı.

ulusal ve uluslararası müdahale:

Nepal Dışişleri Bakanlığı, arama kurtarma umutlarının sürdüğünü vurgulayarak, "Hayatta kalanları bulma umudu devam ediyor ve tünellerin içinde kayıp olduğu bildirilen kişi sayısı henüz doğrulanmadı" açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca arama çalışmalarına Çin, Hindistan ve Güney Kore’den gelen uzmanların Nepalli ekiplerle birlikte destek verdiği ifade edildi.

Çin tarafında ise yoğun yağış ve heyelanlara bağlı can kaybı bildirilmiş; Tibet Özerk Bölgesi’nde sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 43 olarak açıklanırken, 519 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sel ve moloz akıntıları Bhotekoshi ve Trishuli nehirlerini taşkına uğrattı, evler, köprüler ve yollar sel sularıyla sürüklendi. Etkilenen bazı bölgelerde sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesildi; kurtarma ekipleri ise ulaşım ve iletişim kopukluğu ile mücadele ederek çalışmalarını sürdürüyor.

NEPAL&#039;DEKİ SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 357&#039;YE ULAŞTI.

NEPAL'DEKİ SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 357'YE ULAŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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