Hintli forvet Honey Kaur sağlık kontrolünden geçti

sağlık kontrolleri tamamlandı:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon öncesi transfer ettiği 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

muayene ve test süreci:

Oyuncu kardiyoloji ve dahiliye bölümlerinde muayene edildikten sonra kan örneği verdi. Son olarak Ringwood Hawks'ta forma giyen Honey Kaur, yeni sezonda Melikgazi Basketbol'da oynamaktan memnun olduğunu dile getirdi.

kulüp ve hastane yetkililerinin açıklamaları:

Genel Menajer Fatih Solak Kayserililerden destek beklediklerini vurgulayarak yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini ve sakatsız bir sezon geçirmeyi umduklarını belirtti. Sağlık kontrolü sırasında Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza de hazır bulundu.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİBİ MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL’UN SEZON ÖNCESİ TRANSFER ETTİĞİ 2003 DOĞUMLU HİNTLİ OYUNCU HONEY KAUR, MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ’NDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.