Hisarcık'ta köylülerin dikkati sayesinde otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

yangına ilk müdahale ve gelişmeler:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü Çavuş Kuyusu mevkiinde yangın, sabah saatlerinde başladı. Otluk ve çalılık alanda yükselen dumanlar saat 10.20 sıralarında fark edildi.
Durumu gören köylüler kısa sürede yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi ve hızlı müdahale başlatıldı.
soğutma çalışmaları ve zarar tespiti:
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının yol açtığı zarar ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektarlık alan ile sınırlı kaldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
HİSARCIK’TA OTLUK VE ÇALILIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
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