Hisarcık'ta Kur'an eğitimi yeni döneme hazırlanıyor

Hisarcık'ta yeni dönem hazırlıkları

Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarını ziyaret ederek yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

Ziyaretlerde öncelik fiziki ve eğitimsel hazırlıklardaydı:

Yapılan incelemelerde kursların bina ve sınıf düzenlemeleri, eğitim materyalleri ile program içeriğinin durumu ele alındı. Demirci, kurs yöneticileri ve Kur'an kursu öğreticileriyle istişarelerde bulunarak eksiklerin giderilmesi ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Kursların hedefleri ve sürecin son aşaması:

İlçede yeni eğitim döneminde çocukların ve vatandaşların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, dini bilgilerini artırmalarına ve manevi değerlerini güçlendirmelerine rehberlik edecek kurslarda hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

Demirci, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm kurs öğreticilerine ve öğrencilere başarı dileklerini iletti. Yapılan ziyaret ve görüşmelerin, eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

HİSARCIK’TA KUR’AN KURSLARINDA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI