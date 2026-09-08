Hisarcık'ta sandık kararı: geçmişten tanıdık bir isim muhtarlığa döndü

Hisarcık köyünde muhtarlık görevi seçimin ardından netleşti

Hisarcık Köyü'nde geçtiğimiz dönemde görev yapan muhtar Mustafa Cambaz, 22 Haziran tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş; ardından muhtarlık görevi vekaleten yürütülmüştü. Köyde düzenlenen seçime katılan sakinler, sandıkta tercihlerini kullanarak yeni muhtarını belirledi.

Seçim süreci ve sonuçları:

Gerçekleştirilen seçimde daha önce Hisarcık Köyü muhtarlığı yapmış olan Sezai Demirtaş aday oldu. Köy sakinlerinin oylarıyla seçimi kazanan Demirtaş, sonuçların kesinleşmesinin ardından resmen muhtarlık görevini yeniden devraldı.

Yeni dönemde beklentiler ve öncelikler:

Köy halkı, Cambaz'ın vefatı nedeniyle üzüntü yaşarken, yapılan seçimle yeni ve aynı zamanda tanıdık bir yönetim belirlenmiş oldu. Yeniden göreve başlayan Sezai Demirtaş'ın, köyün sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların ilgili kurumlara iletilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Demirtaş, geçmişteki tecrübesini kullanarak köy için planlanan işleri takip edecek ve görevi önceki dönemde olduğu gibi sahada yürütmeyi hedefleyecek.

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