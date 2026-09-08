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THY’nin öncü kadın kaptanı Emel Arman gökyüzüne veda etti

Türk Hava Yolları’nın ilk kadın kaptan pilotu Emel Arman, 31 yıllık kariyerini yaklaşık 23 bin uçuş saatiyle tamamlayıp TK1884 seferiyle emekliye ayrıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

THY’nin öncü kadın kaptanı Emel Arman gökyüzüne veda etti

Emeklilik uçuşu ve karşılama:

Türk Hava Yolları’nın ilk kadın kaptan pilotu Emel Arman, 31 yıllık mesleğini noktaladı. Son uçuşunu 7 Eylül tarihinde TK1884 Viyana-İstanbul seferiyle, TC-LGY tescilli Airbus A350 ile gerçekleştirdi. İnişin ardından Türk Hava Yolları Ekip Terminali’nde çiçeklerle karşılanarak gökyüzüne veda etti.

Kariyerin dönüm noktaları:

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü’nü birincilikle bitiren Arman, 1995 yılında Türk Hava Yolları’nda göreve başladı. 23 yaşında RJ100 ve RJ70 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak uçmaya başlayan Arman, kariyerinin ilk yıllarında geniş gövdeli uçaklarda da görev aldı.

1997 yılında Airbus A340 ile Atlas Okyanusu’nu aşıp New York’a uçan Arman, bu uçuşla okyanusu aşan ilk Türk kadın pilot unvanını kazandı. İlerleyen yıllarda THY bünyesinde Airbus A330 ve A350 tiplerinde kaptan pilot olarak görev yaptı ve kokpitte yaklaşık 23 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

İz bırakan seferler:

Arman, 2016 yılında kaptan Ferihan Işık ile birlikte Chicago-İstanbul seferinde kokpitte yer alarak Türk Hava Yolları tarihindeki ilk iki kadın kaptanlı uzun menzilli uçuşu gerçekleştirdi. Daha önce tüm uçuş ekibinin kadınlardan oluştuğu bir Trabzon seferinde de görev almıştı. Bu adımlarla THY’nin ilk kadın pilotu ve ilk kadın kaptan pilotu unvanlarını taşıyan Emel Arman, sektörde kalıcı izler bırakarak emekliliğe ayrıldı.

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN İLK KADIN KAPTAN PİLOTU EMEL ARMAN, 31 YILLIK GÖREV SÜRESİNİN ARDINDAN...

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN İLK KADIN KAPTAN PİLOTU EMEL ARMAN, 31 YILLIK GÖREV SÜRESİNİN ARDINDAN EMEKLİ OLDU. "OKYANUSU AŞAN İLK TÜRK KADIN PİLOT" UNVANINA SAHİP OLAN ARMAN, KARİYERİ BOYUNCA YAKLAŞIK 23 BİN SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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