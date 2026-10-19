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Hisarönü virajında minibüs devrildi; otel personelinden üç kişi yaralandı

Marmaris Hisarönü'nde otel personelini taşıyan servis minibüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı; iki kişinin durumu ağır.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hisarönü virajında minibüs devrildi; otel personelinden üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Muğla'nın Marmaris ilçesi Datça karayolu Hisarönü mevkiinde, otel personelini taşıyan bir servis minibüsünün virajı alamayarak devrildiği bildirildi. İçerisinde 20 otel personeli bulunan minibüsün devrilmesi sonucu çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağı'na bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla araç altında kalan bir personel kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda toplam 3 personel yaralandı, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin tamamlanmasının ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE OTEL PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN VİRAJI ALAMAYARAK...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE OTEL PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜNÜN VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİĞİ KAZADA 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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