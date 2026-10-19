Muhtarlarla güç birliği: Karabük'te hizmet ve dayanışma öne çıktı

programda buluşma:

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karabük Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Oktay Çağatay'ın yanı sıra Karabük Belediye Başkan Vekili Kamil Temel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Av. Sibel Şirin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

muhtarlığın rolü:

Programa katılarak muhtarların gününü kutlayan Vali Çağatay, muhtarlık teşkilatının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli bağlardan biri olduğunu vurguladı. Muhtarların mahalle ve köy düzeyinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, kamu hizmetlerinin doğru noktalara ulaştırılmasında ve hizmetlerin planlanmasında taşıdığı sorumluluk öne çıkarıldı.

haklar ve beklentiler:

Vali Çağatay, muhtarlık kurumunun öneminin özellikle afet ve olağanüstü durumlar sırasında daha iyi anlaşıldığını; pandemi sürecinde ve orman yangınlarıyla mücadelede muhtarların önemli görevler üstlendiğini hatırlattı. Devletin yaptığı düzenlemelerle muhtarların özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirildiğini belirten Çağatay, valilik ve ilgili kurumlar olarak muhtarların taleplerine önem vermeye ve çalışmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmasını, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak ve nice yıllarda birlikte olma temennisiyle tamamladı.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KARABÜK POLİSEVİ’NDE PROGRAM DÜZENLENDİ.