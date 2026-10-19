Dolar 49,5467 +0,08%
Euro 55,5827 -0,12%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.635,17 -0,38%
EUR/USD 1,1215 -0,26%
Brent Petrol 109,66 -0,18%
--°

Muhtarlarla güç birliği: Karabük'te hizmet ve dayanışma öne çıktı

Vali Oktay Çağatay, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Karabük Polisevi'nde muhtarlarla buluştu; hizmet koordinasyonu, afet ve pandemi deneyimleri ele alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlarla güç birliği: Karabük'te hizmet ve dayanışma öne çıktı

programda buluşma:

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karabük Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Oktay Çağatay'ın yanı sıra Karabük Belediye Başkan Vekili Kamil Temel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Av. Sibel Şirin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

muhtarlığın rolü:

Programa katılarak muhtarların gününü kutlayan Vali Çağatay, muhtarlık teşkilatının devlet ile vatandaş arasındaki en önemli bağlardan biri olduğunu vurguladı. Muhtarların mahalle ve köy düzeyinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, kamu hizmetlerinin doğru noktalara ulaştırılmasında ve hizmetlerin planlanmasında taşıdığı sorumluluk öne çıkarıldı.

haklar ve beklentiler:

Vali Çağatay, muhtarlık kurumunun öneminin özellikle afet ve olağanüstü durumlar sırasında daha iyi anlaşıldığını; pandemi sürecinde ve orman yangınlarıyla mücadelede muhtarların önemli görevler üstlendiğini hatırlattı. Devletin yaptığı düzenlemelerle muhtarların özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirildiğini belirten Çağatay, valilik ve ilgili kurumlar olarak muhtarların taleplerine önem vermeye ve çalışmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmasını, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak ve nice yıllarda birlikte olma temennisiyle tamamladı.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KARABÜK POLİSEVİ’NDE PROGRAM DÜZENLENDİ.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KARABÜK POLİSEVİ’NDE PROGRAM DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarların talep ve öncelikleri Türkeli'de ele alındı
images

Sosyal dayanışmanın somut örneği: Kütahya'da vakıf geleneğiyle sıcak pide dağıtı...
images

Muhtarlar Bodrum’da ortak çözüm vurgusuyla 56 mahallenin sesini taşıdı
images

Gazze için eğitim seferberliği: binlerce çocuğun sınıflara dönmesi hedefleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de dokuzuncu kattaki yangın mahallede paniğe yol açtı

Çorum'da trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Havacılık dairesi 45 yılda Emniyet'in göklerdeki gücü oldu

Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi