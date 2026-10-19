Dolar 49,5467 +0,08%
Euro 55,5827 -0,12%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.635,17 -0,38%
EUR/USD 1,1215 -0,26%
Brent Petrol 109,66 -0,18%
--°

Karabük'te iki haftalık rehberlik ve denetim süreci değerlendirmesi yapıldı

Karabük İl Millî Eğitim'de yürütülen iki haftalık rehberlik ve denetim süreci, Bakanlık müfettişlerinin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantıyla tamamlandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 19:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük'te iki haftalık rehberlik ve denetim süreci değerlendirmesi yapıldı

toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen genel denetim çalışmaları kapsamında Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen iki haftalık rehberlik ve denetim sürecinin ardından, Müdürlüğün İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakanlık Müfettişi Günay Ergün başkanlık etti; İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Bakanlık müfettişleri Hüseyin Göztok, Azmi Kayum ve Niyazi Börekçi ile müdürlük yöneticileri hazır bulundu.

denetimin odağı ve yürütülen çalışmalar:

İki haftalık rehberlik ve denetim sürecinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde sunulan hizmetlerin mevzuata uygunluğu ve belirlenen amaç-hedeflerle uyumu incelendi. İncelemeler; eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim hizmetleri, mali iş ve işlemler, fiziki mekânlar ile kurumsal çalışmaların bütününü kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı. Birimlerce hazırlanan rehberlik ve denetim raporları ile sunulan bilgi ve belgeler süreç boyunca değerlendirildi.

tespitler, öneriler ve takip kararları:

Toplantıda, denetim sürecinde elde edilen bulgular üzerinden birimlerin hazırladığı raporlar detaylandırıldı. Bakanlık müfettişleri, sunulan dokümanların düzenli ve titiz hazırlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti; süreç boyunca sergilenen iş birliği ve özveri için müdürlük yöneticileri ile personele teşekkür etti. Değerlendirmelerde eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumsal işleyişin güçlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun geliştirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlendi.

Alınan kararlar doğrultusunda, denetim sırasında ifade edilen tespit ve önerilerin gerektirdiği iyileştirme çalışmalarının başlatılması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve eğitim hizmetlerinde kalite odaklı uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesi benimsendi. Bu çerçevede gerekli izleme ve destek mekanizmalarının işletilmesine karar verildi.

Toplantıda söz alan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Akbaş, süreç boyunca yön gösterici ve yapıcı katkıları bulunan müfettişlere teşekkür ederken, denetim sürecinde görev alıp özveri gösteren müdürlük yöneticileri ve personele de şükranlarını iletti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GENEL DENETİM FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE, KARABÜK İL...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GENEL DENETİM FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE, KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ HAFTALIK REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİ, DÜZENLENEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISIYLA TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tötm başhekim ve yardımcıları rektör Akpolat ile bir araya geldi
images

Kastamonu'da ilahiyatın yeni kuşakları ödüllerine kavuştu
images

Öğretmenlerin kırsal ulaşım yükünü hafifletme çağrısı: aylık destek ve tazminat...
images

Okulda trafik bilinci: Türkeli'de öğrencilere uygulamalı eğitim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de dokuzuncu kattaki yangın mahallede paniğe yol açtı

Çorum'da trafik kazasında ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Havacılık dairesi 45 yılda Emniyet'in göklerdeki gücü oldu

Bartın Irmağı'na atlayan kişi ekiplerce kurtarıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi