Karabük'te iki haftalık rehberlik ve denetim süreci değerlendirmesi yapıldı

toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen genel denetim çalışmaları kapsamında Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen iki haftalık rehberlik ve denetim sürecinin ardından, Müdürlüğün İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakanlık Müfettişi Günay Ergün başkanlık etti; İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Bakanlık müfettişleri Hüseyin Göztok, Azmi Kayum ve Niyazi Börekçi ile müdürlük yöneticileri hazır bulundu.

denetimin odağı ve yürütülen çalışmalar:

İki haftalık rehberlik ve denetim sürecinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde sunulan hizmetlerin mevzuata uygunluğu ve belirlenen amaç-hedeflerle uyumu incelendi. İncelemeler; eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim hizmetleri, mali iş ve işlemler, fiziki mekânlar ile kurumsal çalışmaların bütününü kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı. Birimlerce hazırlanan rehberlik ve denetim raporları ile sunulan bilgi ve belgeler süreç boyunca değerlendirildi.

tespitler, öneriler ve takip kararları:

Toplantıda, denetim sürecinde elde edilen bulgular üzerinden birimlerin hazırladığı raporlar detaylandırıldı. Bakanlık müfettişleri, sunulan dokümanların düzenli ve titiz hazırlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti; süreç boyunca sergilenen iş birliği ve özveri için müdürlük yöneticileri ile personele teşekkür etti. Değerlendirmelerde eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumsal işleyişin güçlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun geliştirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlendi.

Alınan kararlar doğrultusunda, denetim sırasında ifade edilen tespit ve önerilerin gerektirdiği iyileştirme çalışmalarının başlatılması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve eğitim hizmetlerinde kalite odaklı uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesi benimsendi. Bu çerçevede gerekli izleme ve destek mekanizmalarının işletilmesine karar verildi.

Toplantıda söz alan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Akbaş, süreç boyunca yön gösterici ve yapıcı katkıları bulunan müfettişlere teşekkür ederken, denetim sürecinde görev alıp özveri gösteren müdürlük yöneticileri ve personele de şükranlarını iletti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GENEL DENETİM FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE, KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ HAFTALIK REHBERLİK VE DENETİM SÜRECİ, DÜZENLENEN DEĞERLENDİRME TOPLANTISIYLA TAMAMLANDI.