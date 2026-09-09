Hitit kavşağında kaza: ticari taksi kaldırıma çıktı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Çorum-Ankara kara yolunda kaza

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Çorum-Ankara kara yolunun Hitit Kavşağı'nda meydana gelen kazada G.S. yönetimindeki 19 T 1075 plakalı ticari taksi ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kaldırıma çıktı ve taksi sürücüsü yaralandı.

Olay yeri müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından sürücüyü Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Tırın sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler haberde yer aldığı şekilde belirsizliğini koruyor; ekipler çarpışmanın nedenlerini ve olayın oluş biçimini değerlendiriyor.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ TAKSİNİN KAZA YAPMASI SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.