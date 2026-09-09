Hitit kavşağında kaza: ticari taksi kaldırıma çıktı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Çorum-Ankara kara yolunda kaza
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Çorum-Ankara kara yolunun Hitit Kavşağı'nda meydana gelen kazada G.S. yönetimindeki 19 T 1075 plakalı ticari taksi ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kaldırıma çıktı ve taksi sürücüsü yaralandı.
Olay yeri müdahalesi:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından sürücüyü Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Soruşturma:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Tırın sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler haberde yer aldığı şekilde belirsizliğini koruyor; ekipler çarpışmanın nedenlerini ve olayın oluş biçimini değerlendiriyor.
ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TİCARİ TAKSİNİN KAZA YAPMASI SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!