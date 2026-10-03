Hız sınırını aşan 299 sürücüye ceza uygulandı

denetimlerin kapsamı ve sonuçları:
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri son bir haftada il genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu süre zarfında 6 bin 548 araç, 730 motosiklet ve 658 okul servisi olmak üzere toplam 7 bin 936 araç ve sürücü kontrol edildi.
en çok rastlanan ihlaller:
Denetimlerde en fazla rastlanan ihlal, 299 araç sürücüsünün hız ihlali yapması oldu. Ayrıca 34 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 48 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan tespit edildi.
uygulanan cezalar ve yaptırımlar:
Diğer belirgin ihlaller arasında 31 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 17 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 12 sürücü ses ve gürültü nedeniyle, 10 sürücü alkollü araç kullanmaktan ve 3 sürücü abart egzozdan işlem gördü. Denetimler sonucunda toplam 913 sürücü'ye çeşitli suçlardan idari işlem uygulanırken, 130 araç trafikten men edildi.
DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 6 BİN 548 ARAÇ, 730 MOTOSİKLET, 658 OKUL SERVİSİ DENETLENİRKEN 913 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 299 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.
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