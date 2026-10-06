Hızla tükenen kontenjan: Tazelenme Üniversitesi başvuruları 1 dakika 45 saniyede tamamlandı

kayıtlar rekor sürede doldu:

Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi için bu yıl kayıtlar rekor bir süre olan 1 dakika 45 saniye içinde tamamlandı. 2019’dan bu yana Anadolu Üniversitesi Anadolu Kampüsü’nde sürdürülen, sınavsız ve tamamen ücretsiz bu sosyal sorumluluk projesi; 60 yaş ve üzerindeki bireylerin kaliteli ve başarılı yaşlanmasını desteklemeyi, yaşam kalitelerini artırmayı ve onlara yeni bilgi ile beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

programın amacı ve kapasite:

Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci kayıt sürecine ilişkin, "Bu sene kayıtlarımız 1 dakika 45 saniye gibi çok kısa bir sürede doldu. Bu durum artık Eskişehir’de bizim için bir gelenek haline geldi, çok yoğun bir talep görüyoruz" ifadelerini kullandı. Birinci, programın yıllık kontenjanının 50 kişi ile sınırlı olduğunu; 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda ellişer öğrenci olmak üzere toplamda yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Birinci ayrıca, "Sadece Eskişehir için değil, bence belki de Türkiye’de veya dünyada üniversite düzeyinde bu kadar kısa sürede kontenjanı dolan başka bir uygulama yoktur" diyerek talebin yoğunluğunu vurguladı.

öğrenci hikâyeleri ve motivasyon:

65 yaşındaki kimya yüksek mühendisi Hatice Örtüş, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olup TÜBİTAK ve Savunma Sanayii’nde uzun yıllar araştırmacı olarak çalıştı. Emeklilik sonrası boşluğu doldurmak için Tazelenme Üniversitesi’ne katıldığını belirten Örtüş, geçen yıl yoğunluk nedeniyle kayıt yaptıramadığını, bu yıl ise oğlunun desteğiyle saniye saniyesine programlı çalışarak kaydını tamamladığını anlattı. Örtüş, "Buraya vakit geçirmekten ziyade öğrenim amaçlı geldim; insanın her yaşta öğrenebileceği çok şey var. Ayrıca burada tecrübelerimizi bizden sonraki nesillere aktarabilmek için tez yazacağız, bu da benim için çok heyecan verici" dedi.

Ayla ve Sinan Bağ çifti de üniversite heyecanını yeniden yaşayanlardan. 1995-1996 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan 65 yaşındaki Ayla Bağ, eşinin geçen yıl kayıt yaptırdığını, kendisinin ise bu yıl programa katılabildiğini söyledi: "Eşimle birlikte üniversite okuyacağız. Mutluyum, kaydımı yaptırabildiğim için." Eşi Sinan Bağ ise geçen yıl yaşanan yanlış tuşa basma vakasını gülümseyerek anlattı ve "Eşimle geçen sene müracaat ettiğimizde yanlış bir tuşa basmakla hanım düştü, ben ondan şu anda kıdemliyim. Bu sene nasip olursa ikinci sınıfı okuyacağım. Eşimin desteğiyle oldu, en çok isteyen oydu" diye konuştu. Sinan Bağ, genç arkadaşlarla tanışmaktan ve sosyal etkinliklere katılmaktan memnun olduğunu ekledi ve espriyle "Tabii kendi çalışacak, kopya vermek yok" dedi.

Programın kısa sürede dolması ve her yıl artan talep, Tazelenme Üniversitesi ekibini hem motive ediyor hem de ileri yıllarda daha fazla kişiye ulaşma hedefini güçlendiriyor. Teorik ve uygulamalı derslerle katılımcıların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan program, başvuru yoğunluğu ile yerel ve daha geniş çapta ilginin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA BİRİMİ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. EMRE BİRİNCİ, BU YIL KAYITLARIN 1 DAKİKA 45 SANİYEDE DOLDUĞUNU BELİRTEREK, "SADECE ESKİŞEHİR İÇİN DEĞİL, BENCE BELKİ DE TÜRKİYE'DE VEYA DÜNYADA ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE BU KADAR KISA SÜREDE KONTENJANI DOLAN BAŞKA BİR UYGULAMA YOKTUR" DEDİ.