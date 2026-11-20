Kaymakam Titiz köy halkıyla buluştu

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Onur Titiz, Karaahmetler Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Titiz, beraberindeki kurum amirleriyle köy camisinde kıldığı namazın ardından köy sakinleriyle sohbet ederek talepleri ve önerileri dinledi.

Saha ziyareti ve doğrudan iletişim:

Ziyarette Kaymakam Titiz, köyün ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ilettiği konular not edilerek, taleplerin yerinde değerlendirilmesi sağlandı. Toplantı doğrudan iletişim ve gözlem fırsatı sunarak belediye ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine olanak verdi.

Taleplerin değerlendirilmesi ve teşekkür:

Kaymakam Titiz, ziyaretin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemek, ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim için önemli. Misafirperverliklerinden dolayı Karaahmetler Köyü sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Görüş alışverişi sonrası kaydedilen taleplerin takip edileceği belirtildi.

Bu tür saha ziyaretleri, yerel yönetimlerin hizmet önceliklerini belirlemesinde ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasında rol oynuyor. Karaahmetler Köyü buluşması, yerinde tespit ve çözüm arayışının örneği olarak kayda geçti.

KAYMAKAM TİTİZ, VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ