Eğitimin kapsamı ve amacı:

Sinop'ta koruyucu aile hizmetinden yararlanan ailelere yönelik olarak düzenlenen eğitim programı, çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu bir ortamda yetişmesini desteklemek amacıyla planlandı. Eğitimler 18-19 Kasım tarihlerinde Sinop İş Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında katılımcılara 1. Kademe Koruyucu Aile Eğitimi ile Geçici Koruyucu Aile Hizmeti Eğitimi verildi. Eğitimler, koruyucu ailelerin bakım süreçlerine hazırlık ve çocuklarla sağlıklı iletişim kurma konularına odaklandı.

Sertifika töreni:

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, Şube Müdürü Deniz Şimşek tarafından ailelere takdim edildi ve program katılımcıların yetkinliklerini belgeleyen resmi bir adım olarak kayda geçti.

Program, koruyucu ailelerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek çocukların istikrarlı bir aile ortamında büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitim sonrası sertifikalandırma, katılımcıların koruyucu aile hizmetlerinde daha bilinçli ve donanımlı rol almalarını destekleyecek bir uygulama olarak öne çıktı.

SİNOP’TA KORUYUCU AİLE HİZMETİNDEN YARARLANAN AİLELERE YÖNELİK DÜZENLENEN 1. KADEME KORUYUCU AİLE EĞİTİMİ VE GEÇİCİ KORUYUCU AİLE HİZMETİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI. EĞİTİMİ BAŞARIYLA BİTİREN KATILIMCILARA SERTİFİKALARI VERİLDİ.