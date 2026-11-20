Turkcell COP31'de sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı:

Turkcell, Antalya'da düzenlenen COP31'e sektör ortağı olarak katılarak yenilenebilir enerji, sürdürülebilir finansman ve enerji verimliliği çalışmalarını ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaştı. Şirket, temiz enerji üretimini artırırken dijital altyapılarında kaynak verimliliğini güçlendirmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Turkcell Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon etkinlikte teknoloji yatırımlarının temiz enerjiye geçişteki rolüne dikkat çekti. Kalyon, 5G, bulut ve yapay zekâ ile artan kapasite ihtiyacının enerji verimliliğini merkezine alan planlamayı zorunlu kıldığını belirterek şirketin felsefesini 'Daha fazla bit, daha az watt' olarak özetledi.

yenilenebilir enerji yatırımları ve aktif kapasite:

Enerji stratejisinin merkezinde hem verimliliği artırmak hem de kendi yenilenebilir enerji üretimini büyütmek bulunan Turkcell, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Ankara'da 16,3 MW kapasiteli yeni güneş enerjisi santralini devreye aldı. Böylece saha tipi kurulu güneş enerjisi kapasitesi toplamda 175,4 MW seviyesine ulaşırken, bunların 90,8 MW'lık bölümü aktif üretim gerçekleştiriyor.

Rüzgâr santraliyle birlikte şirketin toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi 115,5 MW oldu. Portföyde 18 MW'lık rüzgâr santrali ve yedi ilde yürütülen 10 saha tipi güneş enerjisi projesi

ayrıca veri merkezleri üzerindeki çatı ve otopark güneş panelleri ile baz istasyonlarında kullanılan 2 bin 400'den fazla yeşil saha sayesinde geniş bir dağıtım sağlanıyor. Turkcell, elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalarıyla belgelendiriyor.

veri merkezleri, şebeke optimizasyonu ve enerji tasarrufu:

Yapay zekâ ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla artan veri merkezi enerji ihtiyacına karşılık, Turkcell'in Ankara, Gebze, İzmir ve Tekirdağ'daki dört yeni nesil veri merkezi LEED Gold sertifikasına sahip. Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerindeki güneş panelleri 2025 yılında 2,2 GWh elektrik üretti.

Şirketin şebeke optimizasyonu çalışmaları arasında yapay zekâ tabanlı trafik analizi ile talebin azaldığı dönemlerde kapasitenin ihtiyaca göre ayarlanması öne çıkıyor. Bu uygulamalar sayesinde 5G şebekelerinde kullanılan akıllı uyku modlarıyla gigabayt başına enerji tüketiminde yüzde 85'e varan tasarruf sağlanırken, enerji depolama sistemlerinin kullanıldığı şebekeden bağımsız sahalarda fosil yakıt tüketimi yüzde 65 azaltıldı.

Turkcell'in 2025 verilerine göre grup genelinde birim veri trafiği başına enerji tüketimi yaklaşık yüzde 23, toplam enerji tüketimi ise yüzde 7,3 geriledi. Şebeke optimizasyonu ve ekipman dönüşümüyle toplam 25,31 GWh enerji tasarrufu elde edildi.

sürdürülebilir finansman, hedefler ve uluslararası raporlama:

Kamil Kalyon, Turkcell'in Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 emisyon azaltım hedeflerinde 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2'de yüzde 50,47, Kapsam 3'te yüzde 25 azaltım hedeflerini daha 2030'u beklemeden yakaladıklarını belirtti ve şirketin şimdi 2050 net sıfır hedefine ilerlediğini vurguladı.

Turkcell, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı tarafından öne çıkarılan '35'te 35' küresel elektrifikasyon hedefini destekliyor; şirket bu hedefe ulaşmada temiz enerji yatırımları, enerji verimliliği ve akıllı dijital altyapıların birlikte geliştirilmesinin kritik olduğunu ifade ediyor. Ayrıca şirket, sürdürülebilirlik performansını CDP gibi platformlarda şeffaf şekilde raporlayarak iklim ve su yönetiminde yüksek performans hedefliyor; bu yıl CDP İklim raporlamasında A skorlarına Su Güvenliği'ni de eklediğini açıkladı.

Turkcell, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik küresel girişimlerde de rol oynuyor; şirket, Birleşmiş Milletler Global Compact tarafından oluşturulan CFO Coalition for the SDGs inisiyatifinin kurucu üyeleri arasında yer alıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesine katkı sağlıyor.

sanatla farkındalık ve iletişim:

Turkcell, COP31 kapsamında sanatın dönüştürücü gücüne yatırım yaparak resmi sanat programı COPArt'a Master Uygulama Ortağı olarak destek verdi. Şirket, sanat iş birliğiyle iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularının daha geniş kitlelere ulaşmasını ve ortak diyalog ortamlarının gelişmesini hedefliyor.

Genel olarak Turkcell'in COP31 sunumu, teknoloji yatırımlarıyla temiz enerji üretimini büyütme, enerji verimliliğini artırma ve sürdürülebilir finansman ile uluslararası iş birliklerini güçlendirme ekseninde şekillendi; şirket sunumunda somut kapasite rakamları, veri merkezleri uygulamaları ve küresel inisiyatiflere katkılarla sürdürülebilirlik iddiasını pekiştirdi.

TURKCELL FİNANSTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KAMİL KALYON