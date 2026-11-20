Geleceği Kodlayanlar Ideathon sonuçları açıklandı

BSH Türkiye ile Kodluyoruz Derneği iş birliğinde düzenlenen Geleceği Kodlayanlar Ideathon, Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya teması etrafında lise öğrencilerini bir araya getirdi. Katılımcılar, beyaz eşyaların üretimden kullanım, bakım, onarım ve geri dönüşüme uzanan yaşam döngüsüne yönelik yenilikçi çözümler sundu.

ödüllü projeler ve yaklaşımları:

Erenova takımı (Şükrü Şen, Şevval Koçak, Muhammed Elyesa Karaman, Baran Okan) birincilik ödülünü "Yeniden Değer" projesiyle kazandı. Proje, kullanım dışı veya arızalı beyaz eşyaların çalışır durumda kalan parçalarını yapay zeka destekli bir değerlendirme süreciyle belgeleyip ikinci el parça platformunda yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Amaç, atık miktarını azaltmak ve kullanıcıların daha uygun maliyetli yedek parçalara erişimini sağlamak.

CHUKOS takımı (Kağan Çelik, Muhammed Eymen Kızıltaş, Murat Han Avcı, Bedirhan Kerem Çal) ikinci oldu; ekip "KOSHIELD" adlı projesiyle uzun ömürlü ürün kategorisinde öne çıktı. Proje, bulaşık makinelerindeki kireç birikimini piezoelektrik malzeme ile üretilen kontrollü mekanik titreşim sayesinde azaltmayı ve böylece cihazların ömrünü uzatmayı hedefliyor.

EcoMatrix takımı (Hira Nur Ayhan, Ravza Nur Soylu, Bora Çallıoğlu) üçüncülük ödülünü "SenseCaset" projesiyle aldı. Önerilen sistem, cihazların çalışması sırasında açığa çıkan atık ısıyı kullanarak suyu önceden ısıtmayı ve enerji tarifelerini dikkate alan yazılımla cihazları daha uygun zamanlarda çalıştırmayı sağlayan donanım-yazılım bütünlüğü sunuyor.

katılım, seçim ve eğitim süreci:

Ideathon'a Türkiye'nin 19 farklı ilinden yaklaşık 200 öğrenci başvurdu. Seçim sürecinin ardından 34 öğrenci, 10 takıma ayrılarak toplam 10 proje geliştirdi. Program, başlangıçta 126 öğrencinin katıldığı "Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" atölyesi ile başladı; bu atölyede katılımcılar çevre sorunları ve yenilikçi çözüm yöntemleri üzerine derinlemesine bilgi edindi.

Takımlar, problem tanımlama, çözüm tasarımı, yapay zekâ araçlarının kullanımı ve sunum hazırlama konularında eğitim aldı; çevrim içi mentörlük desteğiyle projelerini olgunlaştırdı. Yarışma, finalde ekiplerin fikirlerini sunmasıyla tamamlandı.

şehirler arası iş birliği ve çıktıların önemi:

Yarışmanın dikkat çeken unsurlarından biri, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesi oldu. Örneğin üçüncü olan EcoMatrix, Burdur, İzmir ve Şanlıurfa'dan bireysel başvurularla bir araya gelen lise 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluştu. Birinci ve ikinci olan Erenova ve CHUKOS takımları ise Bitlis Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nden lise 3. sınıf öğrencilerinden oluşan ekiplerdi.

Organizatörler, yarışmada öne çıkan fikirlerin sektör paydaşlarıyla paylaşılacağını ve pilot uygulama ya da prototipleme adımları için değerlendirileceğini belirtti. Etkinlik, gençlerin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odağında pratik çözüm üretme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir adım olarak öne çıkıyor.

BSH TÜRKİYE VE KODLUYORUZ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GELECEĞİ KODLAYANLAR IDEATHON YARIŞMASINDA LİSE ÖĞRENCİLERİ, BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YENİLİKÇİ FİKİRLER GELİŞTİRDİ.