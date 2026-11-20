Memleketten kutsal topraklara yerel lezzet taşıdı:

22 yaşındaki Ali Dağdelen, Kütahya'dan götürdüğü yöresel lezzetlerden Tavşanlı leblebisini Mekke-i Mükerreme'de develere ikram etti. Genç umrecinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Umre ziyareti sırasında arkadaşlarının önerisi üzerine doğan fikir, Dağdelen'in yanında taşıdığı leblebileri develere uzatmasıyla hayata geçti. Videoda, develerin uzatılan leblebileri iştahla yemesi dikkat çekiyor.

Görüntülerin kaydedilmesi ve tepkiler:

Develere leblebi ikramı anı, Dağdelen'in arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlar, orada bulunan diğer ziyaretçilerin de ilgisini çekti ve kısa sürede çevrimiçi mecralarda paylaşıldı.

Dağdelen, uygulamayı anlatırken umre ziyareti ve ziyaret edilen kutsal mekânlardan söz etti; arkadaşlarının fikrini uyguladığını ve develerin leblebiyi beğendiğini belirtti. Ayrıca hocaların da bu yaşama olumlu tepki verdiği ifade edildi.

Yerel lezzetin tanıtımına küçük bir katkı:

Olay, sadece arkadaş grubunun değil çevredeki diğer kişilerin de merakını uyandırdı; birçok kişi leblebinin kaynağını sorarak Dağdelen'e yöneldi. Genç umreci, leblebinin Tavşanlı'dan getirildiğini ve bu lezzetin tanınmasını istediğini söyledi.

Basit bir jestle başlayan paylaşım, hem yöresel bir ürünün farklı coğrafyalarda hatıra niteliğinde tanınmasına vesile oldu hem de umre ziyaretine sıcak ve neşeli bir anekdot ekledi.

ALİ DAĞDELEN'İN DEVELERE LEBLEBİ İKRAMI.