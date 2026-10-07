Honaz merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem ve altı artçı kentte endişe yarattı

deprem ve temel bilgiler:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre bugün sabaha karşı saat 05.56'da merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesi, Yukarıdağdere Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yer kabuğunun 15,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve başta Honaz ile kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

artçılar ve gözlemler:

Aynı merkez üssü çevresinde, sonraki iki saat içinde 2.1, 3.8, 1.5, 1.1, 2.0 ve 1.2 büyüklüklerinde olmak üzere toplam altı artçı sarsıntı kaydedildi. Ardı ardına gelen bu sarsıntılar kısa süreli panik ve tedirginliğe yol açtı.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir zarar ve hasar ihbarı almadıklarını bildirdi. Bölge sakinleri arasında oluşan endişe nedeniyle yetkililerin izlemeye devam ettiği aktarıldı.

DENİZLİ’DE SABAHA KARŞI MEYDANA GELEN 3.9 ŞİDDETİNDEKİ ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREM VE ARDINDAN YAŞANAN 6 AYRI ARTÇI SARSINTI PANİĞE NEDEN OLDU.