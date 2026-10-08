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Hopa tır parkında yamaç çöktü, artçı heyelanlar nedeniyle kurtarma çalışmaları devam ediyor

Artvin'in Hopa'daki Esenkıyı Tır Parkı'nda sabah saatlerinde yamaçtan kopan kayalar araçlara düştü; artçı heyelanlar bir can kaybı ve çalışmaları etkiledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hopa tır parkında yamaç çöktü, artçı heyelanlar nedeniyle kurtarma çalışmaları devam ediyor

olayın meydana geliş şekli:

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda bu sabah saat 06.00 sıralarında yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olay sırasında araçlar hasar gördü, bir tanker yan yattı ve park alanında ciddi maddi zarar oluştu.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı; kayıtlarda büyük kaya bloklarının aniden yamaçtan kopması ve araçların üzerinde sürüklenmesi görüldü.

hasar, can kaybı ve müdahale:

İlk belirlemelere göre 8 tır hasar aldı. Meydana gelen heyelan sonrası kendi aracını kurtardıktan sonra dönen ve arkadaşlarına yardım etmek isteyen Kasım Topaloğlu (45), gelen ikinci heyelanda başına isabet eden kayalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgede AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak artçı heyelanların sürmesi ve tehlike devam etmesi nedeniyle zarar gören tırlar bölgeden kaldırılamadı.

gözlemler ve mevcut durum:

Yetkililer ve müdahale ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çalışmaları sürdürüyor. Artçı kaymaların devam etmesi bölgede müdahaleyi zorlaştırırken, ekipler hasar tespit ve güvenli tahliye için çalışmalarını koordine ediyor.

Artvin&#039;de tır garajının olduğu alanda heyelanlar devam ediyor: Heyelan anı kamerada

Artvin'de tır garajının olduğu alanda heyelanlar devam ediyor: Heyelan anı kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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