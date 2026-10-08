Hopa'da heyelan sonrası tır parkı tahliye edildi, bir kişi yaşamını yitirdi

Hopa'da Esenkıyı tır parkında heyelan:

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı tır parkında sabah saat 06.00 civarında yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda araçlar hasar gördü, bir tanker yan yattı ve ilk belirlemelere göre 8 tırın hasar aldığı bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler:

Olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler hasar tespit, kurtarma ve güvenlik çalışmalarına başladı; saha kontrollü olarak güvenli hale getirildi.

Kaymakam Karakaya'nın açıklamaları:

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "AFAD'ımızla, Özel İdaremizle birlikte, kolluk kuvvetlerimizle birlikte şu an alanın güvenliğini aldık. Tır parkımızı tahliye ettik" dedi. Kaymakam Karakaya, olayda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek vefat eden kişiye başsağlığı diledi.

Karakaya, vatandaşın aracını almaya yönelirken taşların kopmasını fark ettiğini ve aracın dışında bulunduğu sırada taşın kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Yerel yetkililer sürecin takibinde olduklarını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Güvenlik ve tahliye çalışmaları:

Ekipler bölgede hem olası yeni kopmaların önlenmesine hem de ilave zararların engellenmesine yönelik önlemler aldı. Tır parkı tahliye edildi ve çevredeki ulaşım ile park kullanımı konusunda tedbirler uygulamaya konuldu. Yetkililer, risk tamamen giderilene kadar bölgeye giriş çıkışların sınırlandırılacağını belirtti.

Olayın kesin nedenine ilişkin teknik inceleme ve jeolojik değerlendirmeler Özel İdare ve ilgili kurumlarca sürdürülecek. İlçe yönetimi ve acil müdahale ekipleri koordineli biçimde çalışmaya devam ediyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE BU SABAH ESENKIYI TIR PARKI'NDA 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN HEYELANIN ARDINDAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNAN HOPA KAYMAKAMI UĞUR KARAKAYA (ORTADA SİYAH YAĞMURLUKLU), EKİBİ İLE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI.