yarığın kenarındaki zeytinleri toplarken tedirginlik sürüyor

Depremde ikiye ayrılan zeytin bahçesinde ilk hasat başladı:

Hatay’ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde fay hattının kırılması sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Oluşan devasa yarık nedeniyle arazi iki ucu arasında neredeyse 300 metrelik mesafe oluşurken, yaklaşık 200 ağaç yarık içinde kalarak kullanılamaz hale geldi. Görünümüyle ürkütücü olan yarığın hemen yanında yer alan ağaçlarda hasat başladı, ancak çalışma tedirginlik içinde sürüyor.

Çiftçinin anlattıkları:

Bahçede hasadı sürdüren çiftçi Bahattin Temizkan, deprem anında yaşananları ve sonrasını şöyle aktarıyor: "Deprem sırasında buradan, nasıl olduğunu bizim de anlayamadığımız şekilde masmavi bir duman yükseldi. Ardından büyük bir yarık oluştu. Gördüğümüzde hayrete düştük ve çok korktuk." Temizkan, yarığın köye ulaşmamasının bir teselli olduğunu ancak tarlanın yaklaşık yarısının aşağıya kaydığını belirtiyor.

Uçurumun kenarında kalan ağaçlara yaklaşmanın riskli olduğunu vurgulayan Temizkan, "Traktör sürerken bile tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bir anlık dikkatsizlikte ayağımız kayabilir, düşüp kolumuzu veya bacağımızı kırabiliriz. Bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Önce uçurumun kenarındaki zeytin ağaçlarını hasat ediyoruz" diyor.

Hasat süreci ve ekonomik yansımalar:

Hasat, yağışların etkisiyle zorlaşıyor. Temizkan, bu yıl beklenen verimin düşük olduğunu, yaz aylarında birçok zeytinin döküldüğünü aktarıyor. Normalde hasada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra başlanırken, bu yıl yağışlar işi güçleştirmiş; arazide yürümek, çadır sermek ve yere dökülen zeytinleri toplamak daha zahmetli hale gelmiş.

Hasat yöntemi olarak önce yere dökülen zeytinleri elle toplayıp, ağaçların altına çadır serdiklerini ve zeytinleri çuvallara doldurarak fabrikaya götürdüklerini anlatıyor. Fabrikada yapılan ölçümlere göre isteyenlerin yağını hemen sattığını, isteyenlerin ise yılbaşına kadar fabrikaya emanet bıraktığını belirtiyor.

Ekonomik açıdan da belirsizlik hakim: zeytinyağı fiyatları asit oranına göre değişiyor. Temizkan, yağ fiyatlarının ortalama 130-180 TL arasında olduğunu, asit oranı yüksek ürünlerde fiyatın 50-60 TL seviyelerine kadar düşebildiğini aktarıyor. Ayrıca yemeklik zeytinyağının kilogramının yaklaşık 200 TL olduğunu ifade ediyor. Hasadın yılbaşına kadar devam etmesi planlanırken, çiftçiler güvenlik önlemlerini ön planda tutuyor.

Bahçenin hasadının bir kısmı güzel havalarda tamamlanmış; şimdi yarığın yan tarafındaki, uçurum kenarındaki ağaçlar dikkatle ve sırayla toplanıyor. Temizkan, "Elimizden geldiğince çalışıyoruz ancak yarığın kenarında hasat yapmak gerçekten çok tehlikeli. Allah korusun, bir anlık tökezlemede aşağıya düşmek mümkün" sözleriyle endişelerini dile getiriyor.

HATAY'IN ALTINÖZÜ İLÇESİ DEPREMDE KIRILAN FAY HATTININ İKİYE AYIRDIĞI 33 DÖNÜMLÜK ZEYTİN BAHÇESİNDE AFETZEDE ÇİFTÇİYİ TEDİRGİN EDEN HASAT BAŞLADI. UÇURUMUN KENARINDAKİ AĞAÇLARA YAKLAŞMAYA KORKARAK HASAT YAPAN ÇİFTÇİ, HEM TEHLİKEYLE HEM DE DÜŞÜK ÜRÜN VERİMİYLE MÜCADELE EDİYOR.