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Başkale travertenleri sonbaharda sessiz renk şöleni sergiliyor

Van'ın Başkale ilçesindeki travertenler, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarıyla fotoğrafçılar ve doğaseverler için huzurlu manzaralar sunuyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Başkale travertenleri sonbaharda sessiz renk şöleni sergiliyor

Başkale travertenlerinde sonbahar renkleri:

Van’ın Başkale ilçesinde yer alan traverten oluşumları, sonbaharın gelişiyle birlikte çevresini saran ağaçların sarı, kızıl ve kahverengi tonlarıyla bütünleşiyor. Beyaz travertenlerin doğal dokusu ile sonbaharın sıcak renkleri bir araya gelince ortaya hem sakin hem de etkileyici bir görsel kompozisyon çıkıyor.

Özellikle öğle ve akşamüstü güneşinin yarattığı ışık oyunları, travertenlerin yüzeyindeki farklı beyaz tonlarını vurgulayarak fotoğraf tutkunları için ideal kareler sunuyor. Bölgedeki patika ve seyir alanları, ziyaretçilere doğayla yakın temas imkânı sağlayarak manzaranın her açıdan izlenebilmesine olanak tanıyor.

fotoğrafçılar ve doğaseverler için cazibe merkezi:

Başkale travertenleri, dört mevsim değişen bir görünüm sunsa da sonbahar mevsimi özellikle huzurlu atmosferi ve renk geçişleriyle dikkat çekiyor. Fotoğrafçılar, yürüyüşçüler ve doğaseverler burada hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de mevsimin nadir ışık koşullarında kareler yakalıyor. Bölge, sakin bir gezi rotası arayanların tercihi haline gelmiş durumda.

Ziyaretçilerden Orhan Emen, kar yağmadan önce Başkale travertenlerini ziyaret etmeye geldiklerini belirterek, "Şu an bulduğumuz manzara gerçekten muhteşem. Biz de bu manzarayı yerinde yaşamak için geldik. Gerçekten muhteşem bir manzara var ve herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

turizm ve korunma önemi:

Başkale travertenleri, Van turizmi için önemli bir görsel zenginlik oluşturuyor. Bölgenin tanıtımına katkı sunduğu kadar, doğal mirasın korunması da yerel ve ulusal düzeyde öncelikli bir konu. Ziyaretçilerin dikkatli davranması, izinsiz müdahalelerden kaçınılması ve çevresel hassasiyetin korunması, bu eşsiz alanın gelecek kuşaklara aktarılmasında belirleyici olacak.

Sonbaharda sessiz ve etkileyici bir atmosfer sunan Başkale travertenleri, hem bölge halkı hem de gelen ziyaretçiler için doğayla buluşmanın ve mevsimin renklerini deneyimlemenin önemli adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE BULUNAN TRAVERTENLER, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE BULUNAN TRAVERTENLER, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ RENK TONLARI VE DOĞAL GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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