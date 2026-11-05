Hudut şehidi için bakanlıktan İran kaynaklı atış değerlendirmesi

msb: olayın ayrıntıları ve soruşturma

Millî Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır hattında görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün 31 Ekim 2026 tarihinde Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı geçişe müdahale sırasında, İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, olayla ilgili olarak derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın İran makamlarıyla koordinasyon halinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiği ve İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığının öğrenildiği kaydedildi. Bakanlık mesajında, şehit er için bir kez daha rahmet dilenirken, kederli aileye ve Türk milletine başsağlığı ile sabır temennisinde bulunuldu.

hudut güvenliği ve yakalamalara ilişkin veriler:

Toplantıda hudut güvenliğine ilişkin kapsamlı veriler paylaşıldı. Buna göre hudutlarda son dönemde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, bunların 8'inin terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Ayrıca 1.766 şahıs hududu geçemeden engellenmiş olup, 1 Ocak'tan bugüne kadar yakalananların sayısı 15.294, engellenenlerin sayısı ise 59.621 olarak verildi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin ülke güvenliğinin sağlanması ve milletin huzurunun korunması amacıyla kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve son bir haftada 6 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini paylaştı.

diğer şehit, anma ve uluslararası faaliyetler:

Aktürk toplantıda ayrıca Van’ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e de rahmet diledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde Atatürk de rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası iş birlikleri ve tatbikat takvimine de geniş yer verildi. Aktürk, Portekiz, Romanya, Estonya ve Mısır başta olmak üzere birçok etkinlikte yer alındığını belirtti; Dostluk Denizi-2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününün 8 Kasım olarak planlandığını, Mavi Balina tatbikatının ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edileceğini ifade etti. Ayrıca Koalicja 26.2 ve NATO tatbikatlarına katılımlardan, Türkiye'de ve yurt dışında yürütülen ortak çalışmalardan bahsedildi.

Deniz görevlerine ilişkin olarak TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynlerinin 8-9 Kasım tarihlerinde Cibuti liman ziyareti gerçekleştireceği, ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarının Aksaz ziyaretleri kapsamında NATO ve Donanma Komutanlığı ile görüşmeler planlandığı bildirildi.

savunma sanayii ve envantere alınan araçlar:

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin TSK'nın gücünü artırma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2 adet HÜRKUŞ-II uçağı'nın muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanarak alındığı açıklandı.

Toplantıda ayrıca Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in diplomatik temasları hatırlatıldı; Bakan Güler’in Katar Savunma Bakanı ve Hırvatistan Parlamento Başkanı’nı ağırlayacağı bilgisi paylaşıldı. Irak ile sınır güvenliğine ilişkin iş birliğinin devam ettiği, Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı ve Türkiye'nin komşusuna desteğinin süreceği ifade edildi.

TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA DÜZENLENEN HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA KONUŞTU