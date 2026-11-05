Yonca tarlasındaki yaralı kızıl şahin ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesi Serpek mevkiinde bir yonca tarlasında, elektrik tellerine çarpmış olabileceği değerlendirilen bir kızıl şahin bulundu. Kuşun bitkin ve uçamaz halde olması, bölgedeki vatandaşları harekete geçirdi.

Olayın detayları:

Tarlada bulunan Kamil Okumuş ve oğlu Muhammet Berat Okumuş, uçamayan şahini fark ederek müdahale etti. Muhammet Berat Okumuş, "Kuşu yonca tarlasında gezerken bulduk. Kuşun uçamadığını gördüm. Biz bulduğumuzda uçamayacak vaziyetteydi. Elektrik çarpmış galiba. Kanadında hafif yaralar var. Biz de yakalayıp çiftliğimize getirdik, yetkilileri aradık. Yabani hayvanların zarar vermesinden kurtardık şahin kuşumuzu" dedi.

Teslim ve rehabilitasyon:

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, şahinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi. Vatandaşların dikkati, kuşun telef olmasının önlenmesinde belirleyici oldu.

YARALI KIZIL ŞAHİN, DUYARLI VATANDAŞLARIN DİKKATİ SAYESİNDE TELEF OLMAKTAN KURTARILDI.