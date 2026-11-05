bursa bölgesi organ bağışında 15 yılda 13'üncü kez zirvede

Bursa bölgesi başarıyı birlik ve koordinasyonla sürdürdü:

Bursa bölgesi, organ bağışında bu yılı da Türkiye birincisi olarak tamamladı. Son 15 yılda 13'üncü kez zirvede yer alan bölge, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’yı kapsayan kapsamlı yapılanma sayesinde elde ettiği başarıyı Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programla pekiştirdi. Toplantıya il sağlık müdürleri, organ nakil koordinatörleri ve hastane yöneticileri katıldı.

Toplantı ve katılımcılar:

Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ile Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ayşegül Şahin hazır bulundu. Programda nakil olan ve nakil bekleyen vatandaşların konuşmaları duygusal anlar yaşattı; bölgenin başarılarına katkı veren ekipler ise teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Yetkililerin vurguladıkları ve teşekkürler:

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, konuşmasında Türkiye’de yaklaşık 32 bin kişinin nakil olmayı beklediğini hatırlattı. Çetin, canlıdan canlıya nakilde iyi durum olsa da kadavradan nakilde istenen seviyeye henüz ulaşılamadığını belirtti ve bölgenin başarısında emeği geçen nakil koordinatörleri ile organlarını bağışlayan ailelere özel teşekkür etti.

Prof. Dr. Ölçücüoğlu ise organ bağışını toplumsal dayanışmanın temel göstergelerinden biri olarak nitelendirdi ve bir toplumun birlikteliğinin, zor anlarda başkası için düşünebilme becerisiyle ölçüldüğünü söyledi. Konuşmasında Bursa bölgesinin bu dayanışmayı somut olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

Program kapsamında Bursa Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan bölgedeki çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından nakil öncesi ve sonrası fotoğrafların yer aldığı sergi katılımcıların yoğun ilgisini çekti ve nakil sayesinde hayata tutunan kişilerin görüşleri paylaşıldı.

Toplantı sonunda, Bursa bölgesinin uzun soluklu başarısında pay sahibi olan kurum ve personele teşekkür belgeleri takdim edilerek, organ bağışına ilişkin farkındalığın sürdürülmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

BURSA BÖLGESİ ORGAN BAĞIŞINDA TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ BU YILDA BIRAKMADI. SON 15 YILDA 13’ÜNCÜ KEZ ZİRVEDE YER ALMAYI BAŞARAN BÖLGENİN BAŞARILI YÖNETİCİLERİ, BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA ONURLANDIRILDI.