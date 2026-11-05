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Bodrum FK, Bolu deplasmanında play-off iddiasını sınayacak

Bodrum FK, 8 Kasım Pazar Boluspor deplasmanından 3 puan hedefleyerek milli ara öncesi play-off hattına yaklaşmayı amaçlıyor; Burhan Eşer uyarıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum FK, Bolu deplasmanında play-off iddiasını sınayacak

maç öncesi durum:

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında 8 Kasım Pazar saat 16.00'da Boluspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, milli ara öncesindeki son maçtan üç puan alıp play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor.

takımın son performansı:

Geçen hafta sahasında Ümraniyespor ile berabere kalan Bodrum FK, maçta oyun hâkimiyetini elinde tuttu ancak son vuruşlardaki etkinlik eksikliği nedeniyle skoru çeviremedi. Teknik Direktör Burhan Eşer, erken yenen golün ardından takımın toparlandığını ve maça ortak olduklarını belirtti. Eşer, ligin zorlu geçtiğine vurgu yaparak, "Bu ligde her puan kıymetli, her puan değerli. Enteresan sonuçların alındığı bir lig. Favori takımların puan kaybettiğini görüyoruz. Bu nedenle her maç ciddi, her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Son 4 maçta 10 puan aldık" ifadelerini kullandı.

rakip analizi ve zorluklar:

Teknik ekip, Boluspor'un son haftalardaki formunu yakından takip etti. Eşer, "Bolu’nun 3 maçını izledim. Sezon başındaki Boluspor değil. Şu an coşkulu, ne oynadığını bilen, fizik anlamında iyi ve potansiyelli genç oyunculara sahipler" diyerek rakibin güçlendiğini vurguladı. Bolu'nun son maçlarını kazanması ve deplasmanda galip gelmesi, karşılaşmayı zorlu hâle getiriyor; bu yüzden Bodrum FK sahada yüksek konsantrasyon ve dikkat bekliyor.

sakatlıklar ve kadro gelişmeleri:

Sağlık durumuyla ilgili olarak Eşer, Fernando ve Kenan Fakılı'nın antrenmanlara başladığını ve Boluspor müsabakasının kadrosunda yer alacaklarını açıkladı. İki oyuncunun kontrollü çalışmalarına devam ettiği, oynayacakları süreyle ilgili kararın hafta içinde verileceği belirtildi. Öte yandan Devrim ve Boran Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Furkan kısmi yırtık nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak, Celal Ahmet'in sakatlığı ise sürüyor.

Bodrum FK için milli ara öncesindeki bu son maç, puan tablosunda yukarıya tırmanma fırsatı olarak değerlendiriliyor; teknik heyet ve oyuncular, Bolu deplasmanında üç puanı almak için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

BODRUM FK’DA HEDEF ZİRVEYE YAKLAŞMAK

BODRUM FK’DA HEDEF ZİRVEYE YAKLAŞMAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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