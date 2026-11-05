Maden işçilerine toplu savunma çağrısı: Öz Maden İş Sendikası’na katılın

Öz Maden İş Sendikası çağrısı:

Öz Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Serhat Çelik tüm maden, taş, mermer, kum ve çakıl ocağı çalışanlarını sendikaya üye olmaya davet etti. Çelik, yerin yüzlerce metre altında ve açık ocaklarda çalışan işçilerin maruz kaldığı ağır çalışma koşulları ve güvencesizlik karşısında birleşmenin önemine vurgu yaptı.

Çalışma koşulları ve riskler:

Çelik, açıklamasında iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine, uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere ve yaygın taşeronlaşma uygulamalarına dikkat çekti. Yerin altını ve üstünü emeğiyle var eden işçilerin her gün ailelerinden ayrılırken ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu koşulların sistematik hale gelmesine karşı çıkılması gerektiğini söyleyen Çelik, iş kazaları ve güvencesiz çalışmanın önüne geçilmesinin ancak örgütlenmeyle mümkün olacağını ifade etti.

Sendikalaşmanın hedefleri ve üyelik çağrısı:

Öz Maden İş Sendikası çatısı altında birleşmenin, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını kâğıt üzerinde bırakmamak ve işçinin can güvenliğini sağlamlaştırmak için önemli olduğunu vurgulayan Çelik, sendikalı olun, birleşin, örgütlenin çağrısını yineledi. Toplu iş sözleşmesi masasında emeğin karşılığının alınmasının ve haksız uygulamalara karşı korunmanın sendikalaşmayla mümkün hale geleceğini belirtti.

Çelik, anayasal bir hak olan sendikaya üye olmanın haksız işten çıkarmalara, mobbinge ve baskılara karşı en güçlü kalkan olduğunu söyledi. Ayrıca, Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü öncülüğünde yürütülen teşkilatlanma çalışmaları kapsamında kamu ve özel sektördeki maden işçilerine e devlet üzerinden üyelik çağrısı yapıldığını aktardı.

Çelik sözlerini, bölünerek ve tek tek kalınmayacağı, omuz omuza vererek hakların savunulacağı mesajıyla bitirdi ve bütün maden işçilerini anayasal haklarını kullanmaya, Öz Maden İş Sendikası çatısı altında birleşmeye davet etti.

ÖZ MADEN İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SERHAT ÇELİK; MADEN OCAKLARI, TAŞ OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM VE ÇAKIL OCAKLARINDA ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERİ ÖZ MADEN İŞ SENDİKASI'NA ÜYE OLMAYA DAVET ETTİ.