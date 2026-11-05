Ziyaret planı: Erdoğan 8 kasım zafer günü için Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 kasım Azerbaycan Zafer Günü'nde, fevkalade bir durum olmazsa Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşündüğünü bildirdi. Erdoğan, bu ziyaretin ilişkileri güçlendirme ve gerekli adımları atma imkânı sağlayacağını söyledi.

Kore ziyareti ve ikili iş birliği:

Erdoğan, Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle gerçekleştirilen Seul ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi bağı kuvvetlendirdiğini vurguladı. Kore Savaşı'nda Mehmetçiğin fedakarlıklarıyla başlayan ilişkilerin stratejik ortaklığa yükseldiğini anımsatan Erdoğan, 2012'de stratejik ortaklık düzeyine çıkan ilişkilerin 2027'de diplomatik tesisin 70. yılına ulaşacağını belirtti.

Ekonomik iş birliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 11 milyar doları aşan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve finansman konularında temasların sürdüğünü, enerji, madencilik, otomotiv, ileri teknolojiler, yapay zeka ile savunma sanayii alanlarında beş belge imzalandığını kaydetti.

Savunma sanayii ve teknoloji gündemi:

Savunma sanayiine ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, iş birliğinin tek bir silah projesiyle sınırlı görülmemesi gerektiğini vurguladı. Altay tankı, Fırtına obüsleri, İHA ve SİHA'lar, hava savunma sistemleri ve denizaltılara kadar uzanan toplu bir teknoloji iş birliğinin ele alındığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı muhataplarıyla konunun detaylı şekilde görüşüldüğünü belirtti.

Bölgesel diplomasi ve üçlü zirve arayışı:

Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinde savaşın diplomatik yollarla sonlandırılması gerektiği vurgusunun gündeme geldiğini aktardı. Erdoğan, Zelenskiy ile yapılan görüşmelerin ardından şimdi Sayın Putin ile de görüşme yaparak Rusya ayağını ele almak istediklerini söyledi ve Dışişleri Bakanı ile ilgili arkadaşların Rusya tarafını bu görüşmeye hazırlayacağını ifade etti.

Azerbaycan ilişkileri ve Zafer Günü ziyareti:

Azerbaycan ile ilişkilerde kriz olduğuna dair değerlendirmelere yanıt veren Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri yaptığını, ayrıca İstihbarat Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nı Azerbaycan'a gönderdiğini belirtti. Erdoğan, iki ülkenin bağını ortak tarih, kültür ve kader söylemi ile tanımlayarak "Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci ve iç güvenlik:

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kanunun belirlediği çerçevede devam ettiğini, bu süreçte taviz verilmeyeceğini söyledi. Sınır ötesindeki mağaraların kademe kademe boşaltıldığını, tespit ve teyit çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü aktardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun ve ilgili kurumların konuyu yakından takip ettiğini belirterek, silah bırakma ve teyit süreçleri tamamlandığında yeni aşamaya geçileceğini vurguladı.

Fon soruşturması ve hesaplaşma mesajı:

Fon soruşturmasına ilişkin olarak Erdoğan, yol haritası ve gerekli talimatların verildiğini, her kurumun görevini yerine getirdiğini söyledi. Rüşvet, usulsüzlük ve suistimallerin tek tek ortaya çıkarıldığını, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeler yürüttüğünü aktardı. Cumhurbaşkanı, haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa bunun hesabını vereceğini ve sermaye piyasalarını bu

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GÜNEY KORE ZİYARETİ DÖNÜŞÜ UÇAKTA GAZETECİLEEİN SORULARINI YANITLADI