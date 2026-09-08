Hurdaya dönen otomobil Bilecik’te traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Bilecik Osmangazi Tüneli'nde otomobil ile traktör çarpıştı

D-650 Karayolu Osmangazi Tüneli mevkiinde meydana gelen kazada, Eskişehir istikametine seyir halinde olan 16 BDF 359 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 54 ALD 939 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar alarak hurdaya döndü ve sürücü Taha S. yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Kazada traktör sürücüsü Cihan S. ile otomobil sürücüsünün araçları olay yerinde incelenirken, yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı. Arkadan çarpma türündeki kazalar sıklıkla takip mesafesi ihlali veya ani duruş ve dikkat dağınıklığıyla ilişkilendirildiği için yetkililer, soruşturma kapsamında olası ihmal ve çevresel faktörleri değerlendiriyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor ve yetkililer yaşanan hasar ile yaralanmanın nedenlerini netleştirmeye çalışıyor.

BİLECİK’TE TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI