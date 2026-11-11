Hurdaydı, hayaline taşındı: Bursa'dan Gebze'ye giden Boeing 747

bursa'dan gebze'ye taşınan devin yeni hikayesi

Bursa'da bir hurdacıda 12 yıldır bekleyen ve uzun süre çevrede ilgi uyandıran Boeing 747, Kocaeli'den gelen bir vatandaş tarafından satın alınarak Gebze'ye götürüldü. Uçağı satın alan içerik üreticisi Sefa Yamalı, aracı bahçesine çekerek ofis ve hobi evi olarak kullanma planı olduğunu açıkladı.

uçağın geçmişi ve hurdacıdaki yılları:

Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayrılan Boeing 747, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir restoran projesi çerçevesinde İstanbul'dan Bursa'ya getirildi. Projenin iptal edilmesiyle birlikte uçak atıl duruma düştü ve daha sonra Ertan Çoğrul tarafından satın alındı. Çok parçalı nakliye ile 7 tırda geri dönüşüm tesisine getirilen uçak, burada yıllarca bekledi ve halkın dikkatini çekmeye devam etti.

Uzun süre hurda alanında kalan araç, sosyal medyada ve haberlerde yer almasının ardından yeni bir sahip buldu. Yapılan anlaşma sonrasında uçak, çekiciler eşliğinde parça parça araca yüklenerek Gebze'ye doğru yola çıktı.

yeni sahibi ve projeye dair planlar:

Sefa Yamalı satın alma sürecinin araştırmayla başladığını ve uçağın hikayesini haberlerden öğrendiğini belirtti. Gebze'deki köyde yer alan bahçesine uçağı taşımayı planlayan Yamalı, aracı ofis ve hobi evi olarak dönüştüreceğini söyledi. İnsanların başlangıçta tepkilerinin karışık olduğunu, bazı kişiler tarafından tuhaf karşılandığını dile getiren Yamalı, hayal kurmanın ve inancın projesini yaşama geçirmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Uçağın eski sahibi Ertan Çoğrul ise 12 yıldır kendilerinde bulunan uçağın yeni sahibine teslim edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve alıcının hayalini gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Taşıma işini üstlenen çekici sürücüsü de meslek hayatında ilk kez bir uçak taşıdığını belirterek deneyimin kendileri için de sıra dışı ve unutulmaz olduğunu aktardı. Nakliye esnasında uçağın parçalarının dikkatle yüklendiği ve güvenli bir şekilde yola çıkarıldığı bildirildi.

boeing 747'nin kısa tanımı:

Dünyanın en tanınmış yolcu uçaklarından biri olan Boeing 747, 1969'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve uzun yıllar Göklerin Kraliçesi olarak anıldı. Verilen teknik bilgilere göre uçak 70,7 metre uzunluğa, 64,4 metre kanat açıklığına ve 19,4 metre yüksekliğe sahip olup 4 adet turbofan motora ve 180 ton boş ağırlığa sahip. Üst kattaki karakteristik kambur tasarımıyla tanınan 747, bir dönem dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını taşıdı ve Air Force One gibi özel platformlara ilham verdi.

Gebze'ye doğru yol alan uçak, hurdacı döneminden çıkarak yeni sahibinin hayallerine ev sahipliği yapacak. Sefa Yamalı'nın amaçladığı ofis ve hobi evi dönüşümü, uçağın geçmişine yeni ve beklenmedik bir sayfa ekleyecek.

BURSA'DA BİR HURDACIDA 12 YILDIR BEKLEYEN VE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN BOEİNG 747 UÇAĞI, KOCAELİ'DEN GELEN BİR VATANDAŞ TARAFINDAN SATIN ALINDI. UZUN SÜREDİR HAYALİNİ KURDUĞU PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UÇAĞI SATIN ALAN SEFA YAM ALI, UÇAĞI GEBZE'DEKİ BAHÇESİNE GÖTÜREREK OFİS VE HOBİ EVİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ.